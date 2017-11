Més rutes i descomptes en el transport urbà de Vic per reduir l'ús del cotxe privat

L' Ajuntament de Vic ha ampliat i reordenat les línies d'autobús des d'aquest octubre. La xarxa de transport urbà de la ciutat ha passat de 5 a 9 línies per millorar la connexió amb escoles i instituts, la zona esportiva, el tanatori i els municipis del seu voltant. El regidor d'Economia i Serveis, Toni Serrat, apunta que amb les noves rutes "ens hem d'estalviar la circulació de molts cotxes privats al centre de la ciutat".Serrat reconeix que les noves línies poden ocasionar molèsties en alguns usuaris que estaven acostumats als horaris de sempre, però remarca que "és molt més pràctic ara que abans". Amb la reordenació de la xarxa, molts autobusos aprofiten el temps per fer "volts més petits" que passen pel centre de Vic per reforçar els centres educatius durant el matí, i durant la tarda passen per la zona esportiva. Així doncs, "la gent de Vic té moltes més línies pel centre", remarca el regidor."Amb l'alcaldessa, Anna Erra, vam pensar a orientar el transport als adolescents fent unes línies pensades en les entrades i sortides dels instituts i les zones esportives", explica Serrat. A més d'això, s'ha posat en marxa la T-16. Es tracta d'un títol integrat per a infants i joves (de 4 a 16) que poden viatjar il·limitadament en transport urbà.La targeta té un únic cost en la primera emissió de 35 euros i sense cost de renovació. "Estem apostant molt per al jovent", diu el regidor, remarcant que "cobrim pràcticament tots els horaris de secundària". Aquest títol es pot obtenir en aquest enllaç o als estancs de Vic.[Més text, després de la infografia]El nou títol de la T-16 s'emmarca en l'adhesió de Vic a la integració tarifària de l' Autoritat de Transport Metropolitana (ATM) que permet desplaçar-se d'un lloc a un altre amb diferents transports fent servir el mateix títol. També suposa la incorporació de noves bonificacions, com per exemple la T-Mes bonificada per a persones que estan a l'atur. Té el mateix preu que una T-10 (9,95) i es pot usar de forma il·limitada durant 30 dies consecutius.Serrat destaca que l'ATM treu títols especials en episodis de pol·lució forta o bé, que proporciona ajudes a les famílies que renunciïn a un vehicle vell (cotxe o motocicleta) amb una T-10 de sis zones durant tres. Pots consultar més informació de les tarifes i els bitllets integrats Serrat explica que amb la nova organització de línies d'autobús hi ha una millora en la connexió amb la Guixa, Calldetenes i Gurb. En el cas de la Guixa i Calldetenes, "fins ara no s'arribava al centre de Vic"; mentre que també hi ha més freqüència a Gurb i Calldetenes.Precisament aquests dos municipis formen part de la zona de Vic i amb una T-10 d'una zona poden viatjar fins a Vic. La zona 6-F (emmarcada en l'ATM) també està formada per Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta, les Masies de Roda, Muntanyola, Oristà, Roda de Ter, Sant Bartomeu del Grau, Sant Sadurní d'Osormort, Santa Eugènia de Berga, Santa Eulàlia de Riuprimer, Tavèrnoles i Vilanova de Sau.