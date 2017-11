La Setmana de la Ciència de la UVic-UCC arriba a la vintena edició

El turisme sostenible, temàtica de l'edició d'enguany Foto: Albert Alemany

El turisme sostenible centra la temàtica de la vintena edició de la Setmana de la Ciència de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) que arrenca aquest divendres 10 de novembre i fins el dia 18. Les activitats de la UVic-UCC es fan coincidir amb la 22a Setmana de la Ciència de Catalunya que impulsa la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) amb l'objectiu de despertar l'interès de la societat per als avenços científics i tecnològics.

Durant aquests dies tindran lloc conferències, xerrades, exposicions, sortides i tallers obertes al públic en general i, en algun cas, destinades també a estudiants de secundària i batxillerat, cicles formatius i universitaris. Totes les activitats, un total de 25, són gratuïtes però requereixen inscripció a través del web de la UVic-UCC, on també es pot consultar la programació íntegra.



Any Internacional del Turisme Sostenible



L'edició d'aquest any coincideix amb la commemoració de l'Any Internacional del Turisme Sostenible i per aquest motiu moltes de les activitats programades tindran relació amb aquest tema. És el cas de la conferència "Fem turisme mentre caminem i coneixem les plantes aromàtiques i medicinals. Un recurs econòmic i turístic sostenible", que el 17 de novembre (10:30h, sala Segimon Serrallonga) farà Joan Carles Rey, químic i director tècnic de l'Herbolari de Sau (Sotacingles SL). També es destaca la conferència "L'entorn és tan important com l'individu", el 16 de novembre (17h, sala Segimon Serrallonga) a càrrec de Sergio Parra, llicenciat en filosofia, periodista, divulgador científic i escriptor sobre ciència, filosofia i viatges, que parlarà sobre el "mem" com a unitat mínima de cultura, ja sigui en forma d'informació, instruccions o conducta.



Exposició i sortida naturalista sobre els bolets



En el marc de la Setmana de la Ciència també tindrà lloc la tradicional sortida naturalista per anar a buscar bolets. L'activitat, aquest dissabte 11 de novembre al matí, oberta a tothom i organitzada pel Grup de Naturalistes d'Osona i el Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis, permetrà identificar, recollir i catalogar diferents espècies que, posteriorment, nodriran l'exposició de bolets que es farà del 13 al 15 de novembre al vestíbul del Campus Torre dels Frares. Per la identificació de les espècies es comptarà amb la col·laboració del micòleg Manuel Tabarés de la Societat Catalana de Micologia i tothom qui ho vulgui pot col·laborar amb aquesta activitat portant bolets de tota mena, comestibles o no, dilluns dia 13 de novembre al matí als laboratoris de Biociències de la UVic-UCC (Campus Torre dels Frares).



A part d'aquesta exposició, durant tots aquests dies també se'n podran visitar d'altres, com l'exposició divulgativa "Caretta a la vista!" sobre tortugues marines, l'exposició "Una altra manera de viatjar: Any Internacional del Turisme Sostenible", l'exposició "El Molí de la Calvaria de Calldetenes i l'ofici de moliner. La ruta dels molins del torrent de Riudeperes" fruit del treball d'inventari i documentació del patrimoni d'aquest molí fariner hidràulic d'origen mil·lenari que va fer la UVic-UCC al 2016, i "#MOONotematica, una exposició amb un recull de fotografies de la lluna.



La Setmana de la Ciència de la UVic-UCC forma part del programa d'activitats UDivulga de la Unitat de Divulgació Científica, un projecte finançat per la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologia – Ministerio de Economía y Competitividad.

Consulta tota la programació