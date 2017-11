La Cambra premia la Fonda Sala, Confialiments Ter, Liquats Vegetats i la Santa Creu

Aquest dijous al vespre es va celebrar el Dia de la Cambra a Osona , l'acte més emblemàtic de la Delegació que cada any reuneix empresaris de la comarca i premia les més destacades de l'any. La Delegació de la Cambra de Barcelona a Osona ha guardonat el restaurant Fonda Sala; Confialiments Ter SL; Liquats Vegetals SL; i Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic, mentre que Josep Pujolasos i Àngel Pujolasos, han estat reconeguts per la seva trajectòria empresarial.Confialiments Ter SL va ser premiat en la categoria d'agroalimentari. Tal com explica la Cambra en una nota, s'ha volgut reconèixer tot l'esforç i dedicació que hi ha al darrere de l'organització, eficiència i prospecció en la industrialització de la carn de vedella del projecte empresarial i que ha contribuït al creixement del teixit econòmic de la comarca d'Osona.Pel que fa a la categoria de comerç-serveis, el Restaurant Fonda Sala ha estat reconegut per l'esforç i dedicació que hi ha darrere d'aquest establiment gastronòmic d'alta qualitat, amb servei i constància, que ha sabut mantenir un reconegut posicionament al llarg dels anys dins del sector. Liquats Vegetals SL , en la categoria industrial, ha estat guardonat per la seva visió en les noves tendències alimentàries i que ha contribuït a la creació de nous llocs de treball a la comarca d'Osona.En la categoria de Responsabilitat Social Empresarial, la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic , ha estat valorat per la seva dedicació, sensibilitat i compromís amb els malalts amb dependència i a moltes famílies d'Osona.Finalment, la Cambra ha reconegut la trajectòria empresarial de Josep Pujolasos i Àngel Pujolasos, de l'empresa Pujolasos SL , per la constància, l'esforç i capacitació que han tingut per adaptar-se als canvis del sector, incorporant innovacions i aprofitant les noves oportunitats per millorar i créixer.El president de la Cambra de Barcelona, Miquel Valls, el president del Consell Comarcal d'Osona, Joan Roca, i la presidenta de la delegació a Osona, Montserrat Braut, van ser els encarregats d'obrir l'acte; i l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, de cloure'l. En el decurs del mateix acte, el periodista Antoni Bassas va pronunciar la conferència: "Servei, marca i identitat avui".