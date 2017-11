CiU, ERC i Independents trenquen el pacte amb el PSC al Consell Comarcal d'Osona

ACORD AL CONSELL COMARCAL D’OSONA PER UN NOU PACTE DE GOVERN

Els canvis es faran durant el mes de novembre amb un traspàs que garanteixi el bon funcionament del Consell.



CiU, ERC i IDO conformen un nou pacte de govern al Consell Comarcal d’Osona i han acordat replantejar-se el pacte de govern amb el PSC, arran de la situació política que viu el país i del posicionament adoptat per les formacions al respecte de l’acció del govern espanyol.



L’aprovació per part del Senat de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola amb els vots favorables del PP, PSOE i Ciudadanos, les conseqüències directes d’aquest fet en el cessament del President i de tot el Govern de la Generalitat, així com l’assumpció de les seves funcions per part del Govern de l’Estat, la dissolució del Parlament de Catalunya i la convocatòria d'eleccions ha fet que les diferents formacions polítiques s’hagin deixat de sentir còmodes amb el pacte forjat el 2015.



Tot i així, posem en valor que els Consellers comarcals del PSC al Consell Comarcal d’Osona, s’han posicionat clarament en contra de l’aplicació del 155 i han aprovat totes les resolucions presentades en aquest sentit.



Si bé és cert que la principal raó de ser de l’actual pacte ampli de govern del Consell Comarcal d’Osona es basava en la no politització de la institució i en l’aposta ferma per potenciar la prestació de serveis als municipis, ERC i IDO han volgut replantejar el pacte signat el 2015 i juntament amb CiU han considerat que les circumstàncies excepcionals del moment fan difícil el manteniment dels acords.



Totes les formacions que han format el pacte de govern fins ara volen deixar constància de la bona col·laboració i el treball en equip de tots els consellers i conselleres que han format part de l’equip de govern. De fet, el pacte de govern ha permès avançar en la mancomunació de diversos serveis comarcals i en l’execució de noves infraestructures supralocals, amb un treball en equip sempre amb el màxim respecte i lleialtat mútua.



Les formacions signants del nou pacte han acordat la sortida del govern dels consellers i conselleres del PSC que es farà al llarg del mes de novembre de manera ordenada. Així, es farà un traspàs que no afecti en cap cas el funcionament dels serveis i accions del Consell Comarcal.



Totes les forces polítiques que han conformat el pacte manifesten la voluntat de mantenir el diàleg i la col·laboració així com el compromís que aquests canvis continuïn garantint el bon funcionament tècnic i desenvolupament dels serveis comarcals.