Una cinquantena d'autobusos, a punt per anar a la manifestació de Barcelona d'aquest dissabte

14:14 El PP portarà a la Fiscalia l'ús de menors com a «escuts humans» durant la vaga «salvatge». Albiol critica el "fanatisme" de l'independentisme i espera que aquells que van tallar les comunicacions rebin les "sancions més dures" que permeti la llei.

14:13 El conseller delegat de GSMA, John Hoffman, es va reunir aquest dimecres amb representants de l'Ajuntament de Barcelona i el govern espanyol, i va advertir de la possibilitat de no mantenir el MWC a la capital catalana a partir de l'edició del 2019 si no es donen suficients condicions d'estabilitat política i social per al seu bon funcionament. Tot i això, Hoffman va mostrar la intenció de mantenir el Mobile a la ciutat, segons el consistori.

14:13 L'organització del Mobile World Congress (MWC), que és la patronal internacional d'operadors de telefonia mòbil GSMA, ha insistit en la necessitat d'un clima "estable i segur" a Catalunya per a la celebració del congrés mundial del mòbil el 2018 i en les pròximes edicions a Barcelona.

14:03 Luis Figo, contundent amb el procés català: "Catalunya és Espanya". L'exjugador del Barça i el Madrid pren partit i confessa la seva animadversió cap a l'independentisme.

14:00 Albiol proposa a PSC i C's compartir punts del programa electoral de cara el 21-D.

13:46 L'OTAN admet preocupació per «la campanya de desestabilització» russa a favor del procés. El comandant suprem aliat a Europa de l'Aliança Atlàntica critica la "la influència russa maligna" per intervenir en la política interna d'estats de la UE.

13:45 L'alcalde d'Olot anuncia el trencament del pacte de govern amb el PSC. Josep M. Corominas afirma que des del PDECat-Demòcrates s'ha escoltat el clam de la militància i de la ciutadania. El nou cartipàs, que s'anunciaria al ple del 23 de novembre, no es tanca a pactes amb altres formacions polítiques, com ERC. Informa Xavier Borràs.

13:29 La vicepresidenta dels socialistes al Parlament Europeu reclama alliberar els presos polítics. L'eslovena Tanja Fajon retreu a Rajoy la manca de diàleg i recorda que “la repressió i les detencions no són una actitud democràtica”.

13:20 El Govern de la Ràpita expulsa el PSC del pacte municipal. ERC, ICV, SI i la regidora no adscrita exsocialista adueixen la decisió a la postura dels socialistes vers el moment polític actual.

12:52 Santi Vila demana a l'Audiència Nacional ser exculpat perquè va intentar frenar la DUI «per tots els mitjans». L'exconseller presenta un recurs on explica que només va participar en l'aprovació del decret de convocatòria de l'1-O.

12:30 Lluís Corominas comença a declarar al Tribunal Suprem. L'ex-vicepresident primer de la mesa i president del grup parlamentari de Junts pel Sí està investigat per rebel·lió, sedició i malversació.

12:35 Tots els detalls de la gran manifestació per la llibertat dels presos polítics. Sis preguntes i sis respostes de la gran manifestació d'aquest dissabte a Barcelona.

12:29 Jáuregui (PSOE) veu els presos com «un plus avantatjós» per a l'independentisme pel 21-D. L'eurodiputat afirma que la "fugida" de Puigdemont és el motiu pel qual alguns companys de Govern estan ara a presó.

12:05 Serinyà es lleva amb la presència de militars espanyols passejant-hi. El batlle d'aquesta població del Pla de l'Estany ha manifestat la seva queixa pel fet que ningú no els ha informat de les maniobres. Per Xavier Borràs.

12:04 Treballadors de Justícia tallen la Gran Via per la llibertat dels presos polítics. La protesta ha durat un quart d'hora i s'ha fet coincidir amb la declaració al Suprem de la presidenta del Parlament i part de la Mesa.

11:46 Acaba la compareixença de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, al Tribunal Suprem. Ha respost totes les parts durant dues hores. El següent serà Lluís Corominas, el ex-vicepresident primer de la mesa i president del grup parlamentari de Junts pel Sí.

11:26 Els familiars dels presos polítics encapçalaran la gran manifestació de dissabte. Agustí Alcoberro i Marcel Mauri, dirigents de l'ANC i Òmnium Cultural, presenten els detalls de la mobilització, que transitarà pel carrer Marina de Barcelona fins a l'Avinguda Icària. Per Oriol March.

11:25 La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, respon les preguntes del seu advocat i també les de la Fiscalia en la compareixença al Tribunal Suprem, fet que suposa una novetat en la seva estratègia de defensa.

11:24 El batlle d'Olot anuncia el trencament del pacte de govern amb el PSC. Josep M. Corominas afirma que des del PDeCAT-Demòcrates s'ha escoltat el clam de la militància i de la ciutadania. Informa Xavier Borràs.

11:21 Barcelona en Comú ha activat aquest dijous la consulta interna per decidir si trenca amb el PSC a l'Ajuntament de la capital catalana. Més de 9.500 inscrits poden votar fins al dissabte, i la pregunta que han de respondre especifica que l'alternativa és governar en solitari.

10:38 ERC ja ha escollit qui encapçalarà les llistes pel 21-D al Camp de Tarragona. La sorpresa és la presència de la periodista Raquel Sans, fins ara cap de comunicació del delegat del Govern, Òscar Peris, que és la candidata per la comarca del Tarragonès. Informa Jonathan Oca.

11:03 El tinent d'alcalde de Barcelona Jaume Asens ha carregat aquest dijous durament contra el pacte del PSC amb Units per Avançar, que implica que l'ex-dirigent d'Unió Ramon Espadaler sigui el número 3 per Barcelona de la llista socialista al 21-D. "Del selfie amb Albiol a l'aliança amb la dreta homòfoba i ultracatòlica d'Unió", ha criticat Asens a Twitter.

Del selfie amb Albiol a l’aliança amb la dreta homòfoba i ultracatòlica d’Unió. #Juntsx155 pic.twitter.com/kEu5QdZYTr — Jaume Asens #EnComú (@Jaumeasens) 9 de novembre de 2017

10:38 Espadaler assegura que va «plorar» quan mig Govern va ser empresonat. El dirigent d'Units per Avançar afirma que comparteix amb el PSC "la preocupació per la fractura social".

10:06 ÚLTIMA HORA Forcadell ja declara al Suprem acusada de rebel·lió, sedició i malversació. Els membres sobiranistes de la mesa del Parlament declaren amb l'amenaça d'empresonaments. El tribunal aclarirà si treu a l'Audiència Nacional la competència de la investigació contra els membres del Govern que ja estan empresonats. Informa Isaac Meler.

09:42 Forcadell arriba al Suprem sota l'amenaça dels empresonaments. Els membres sobiranistes de la mesa del Parlament declaren pels presumptes delictes de rebel·lió, sedició i malversació.

07:18 El «sí» de Podem a la consulta dona via lliure als «comuns» per tancar la llista del 21-D; ho explica Sara González. Com ja va avançar NacióDigital, reserven el número tres de la llista per a la formació lila. Elisenda Alamany serà la portaveu del grup parlamentari i la número dos de Domènech a la candidatura.

06:57 EL DESPERTADOR de Ferran Casas: el to del Suprem i la resta de claus del dia. "Forcadell i la mesa declaren avui per rebel·lió i caldrà veure si l'alt tribunal esmena l'Audiència Nacional i indigna més l'independentisme", assenyala el subdirector de NacióDigital. Avui també són notícia la vaga, la unitat independentista, la revifalla d'Unió dins el PSC, la Intersindical-CSC, el 9-N i Eduard Punset

23:39 Dades de la delegació del govern espanyol: La vaga ha tingut un seguiment d'un 35% a Ensenyament, un 16% a Salut, un 10% al comerç i un 8% en la indústria.

23:11 Jordi Turull, des de la presó: "No defallim, la dignitat per damunt de tot" Missatge de Jordi Turull:



"Malgrat la presó, no defallim. La dignitat per damunt de tot. #seguiu #seguim #pacíficament" — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 8 de novembre de 2017

23:09 CRÒNICA La vaga general enceta una etapa de mobilitzacions de major intensitat contra la repressió. L'aturada destaca sobretot en el sector de l'ensenyament i en l'acció coordinada per tallar carreteres i infraestructures. La jornada es presenta com una prèvia de la manifestació massiva de dissabte i d'altres accions per la llibertat dels presos polítics. Una crònica de Roger Tugas.

22:50 La resistència a la carretera a Puigcerdà continua. Ja són més de 12 hores ininterrompudes de tall a la via. La resistència a la carretera a Puigcerdà continua. Ja són més de 12 hores ininterrompudes de tall a la via https://t.co/qRgEkfn5Rt pic.twitter.com/AufHgeGkRc — NacióDigital (@naciodigital) 8 de novembre de 2017

22:43 LA VEU DE NACIÓ El pal sense pastanaga de Rajoy. L'article de Irene Ramentol.

22:42 Un alcalde estripa el carnet del PSC després del fitxatge d'Espadaler. El batlle de Gimenells i Pla de la Font (Segrià), Dante Pérez, assegura que és "incapaç" de compartir formació amb el nacionalistes d'Unió.