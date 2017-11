Josep Montero, d'Oques Grasses: «Ens han passat tantes coses bones que és interessant parar per continuar amb més força»

Josep Montero ultima detalls de l'espectacle d'Oques Grasses amb els actors i actrius implicats Foto: ACN

Imatge promocional del seu darrer disc

Els osonencs Oques Grasses s'allunyen dels seus escenaris habituals, les places i festes majors, per entrar als teatres. Ho faran amb un muntatge molt especial, Meravellós desastre, que barreja la música i el teatre. La banda interpretarà l'espectacle només en cinc ocasions al llarg dels mesos de novembre i desembre als principals teatres de Vic, Lleida, Mallorca, el Vendrell i Girona. Amb aquest muntatge, Oques Grasses s'acomiadarà temporalment dels escenaris fins al 2019, que és quan el grup tornarà per presentar el seu quart treball d'estudi. Els fans, però, tindran una ocasió més per veure el grup en un concert que oferiran a Barcelona, del qual encara no han desvetllar el dia ni el lloc.Amb la col·laboració de l'actor osonenc Galdric Plana, el cantant i lletrista d'Oques Grasses, Josep Montero, ha escrit el guió d'un espectacle que viatja per totes les fases d'una història d'amor. Montero ha confessat que s'ha inspirat en l'estructura de la pel·lícula El Rey León per elaborar Meravellós Desastre. "A nivell d'estructura i tempos em va semblar interessant perquè no en tinc ni idea de teatre i, a partir d'aquesta pel·lícula, vaig començar a estructurar les cançons", ha admès.L'obra té una durada de 90 minuts i inclou cançons dels tres discos que Oques Grasses té al mercat. Amb tot, Montero ha explicat que hi ha tres cançons noves i inèdites que s'inclouen a l'espectacle i que, posteriorment, formaran part del seu nou disc. Dues d'elles s'han compost especialment per al muntatge. El lletrista del grup valora molt positivament aquesta experiència perquè "et poses dins d'una història i tot té un sentit, des que comença fins que acaba". En aquest sentit, considera que ha estat una experiència "molt gratificant a nivell artístic" i creu que el públic podrà veure "la filosofia del grup i la manera que tenim de pensar des d'un altre punt de vista".L'actor Galdric Plana ha deixat clar que, tot i que el muntatge barreja música i teatre, no és un musical. "Hem marxat d'aquest concepte i hem fet un espectacle en què músics i actors anem tots a la una", ha dit Plana. L'actor ha relatat que l'objectiu era "explicar una història amb el llenguatge d'Oques i fer-ho amb la ambigüitat del seu llenguatge". En aquest sentit, ha dit que "hem intentat parlar d'uns moments emocionals que són comuns per a tothom, però que alhora no saps ben bé què passa". Plana ha dit que a l'espectacle no hi ha uns personatges molt ben definits, sinó que són personatges que "no tenen un passat ni tampoc un futur, sinó que s'invoquen en aquell moment però sí que tenen un bagatge emocional".La primera etapa de carrera d'Oques Grasses compta amb tres discos, pràcticament 400 concerts i 7.000.000 de reproduccions a Youtube. Per Montero, l'experiència "ha sigut espectacular i ens ha canviat la vida totalment a tots". "De cop hem començat a viure de la música, d'una música que és molt sincera, i hem tingut la sort que hagi arribat a la gent", ha valorat el cantant. Alhora ha explicat que "ens han passat tantes coses bones durant cada dia que pensem que és interessant que puguem parar i pensar què ha passat, on estem, valorar-ho, i poder continuar amb més força". Montero creu que "han passat moltes coses que han sigut totalment noves i sorprenents i les hem d'interioritzar d'alguna manera per poder continuar".Pel que fa la nova etapa d'Oques Grasses, Montero ha dit que "continuarem fent el què hem fet sempre, que és fer allò que ens ve de gust". El lletrista del grup ha dit que "continuarem parlant de les nostres mogudes, amb cançons molt festives i d'altres més profundes". La banda també preveu de cara al 2019 fer més concerts dins de teatres durant la temporada d'hivern i, a l'estiu, "continuar anant als festivals i fer merder com sempre".A Montero li costa trobar una explicació al gran èxit que ha tingut la banda durant els primers anys de vida, però ha deixat clar que "nosaltres hem sigut com som, ha funcionat, i això ha sigut una sort immensa". De fet, ha dit, "si no hagués funcionat així tampoc haguéssim sabut fer-ho d'una altra manera perquè jo no sé escriure lletres perquè agradin a la gent, jo escric lletres perquè m'agradin a mi i em quedi a gust". A més, Montero també ha destacat que la part musical de la banda és "molt bona".