Els Bombers recorden que cal netejar la xemeneia de la llar de foc almenys un cop l'any per evitar possibles incendis

El sots-inspector de Bombers de la regió central, Carles Noguera, explica la importància de mantenir els elements combustibles de la sala d'estar allunyats de la llar de foc. Foto: ACN

Ara que comença a fer fred i aquells que tenen una llar de foc tradicional a casa comencen a encendre-la, els Bombers de la Generalitat han aprofitat per alertar de la importància d'assegurar-se que es troba en bon estat. El sergent i cap del Parc de Vic, Àngel Garcia, ha assenyalat que és indispensable fer-ne un bon manteniment i, en aquest sentit, cal que cada any es netegi el sutge que s'acumula al tub de les xemeneies. Aquest és un dels casos més habituals que comporten problemàtiques que poden derivar en un incendi a la llar, però el sergent també ha recordat que és important allunyar de la llar de foc elements combustibles com catifes, mantes o el sofà i evitar que una guspira els pugui encendre; comprovar que quan es marxa a dormir el foc estigui completament apagat o instal·lar un detector de fums a la sala. Segons els Bombers, cada dia es realitza més d'un servei per incidències derivades d'un manteniment no adequat de les llars de foc.A banda d'allunyar els materials combustibles de la llar de foc i ser curosos amb la neteja de la xemeneia per evitar l'acumulació de sutge, el sergent i cap del Parc de Bombers de Vic, Àngel Garcia, ha explicat que com a mesura per evitar incendis també cal comprovar que el foc a la llar de foc estigui completament apagat. Si no és així, també es podria instal·lar una pantalla mataguspires al davant de la llar de foc per evitar qualsevol guspira.D'altra banda, Garcia també ha destacat que l'estança on hi ha la llar de foc ha de disposar de ventilació, per evitar problemes de tiratge i l'acumulació de gasos tòxics. El sergent també ha alertat del perill que pot suposar cremar fusta tractada o fustes resinoses, i també ha destacat que una bona opció pels usuaris seria la instal·lació d'un detector d'incendis i de monòxid de carboni, per augmentar la seguretat a casa.El sots-inspector de Bombers de la Regió Centre i responsable de Prevenció, Carles Noguera, ha destacat que la xemeneia ha d'estar aïllada o prou separada de materials o elements combustibles, sobretot tenint en compte quan el conducte traspassa sostres, falsos sostres o teulades al costat de fusta, parquet, o materials plàstics i sintètics que es podrien incendiar o que facilitarien molt la propagació de les flames. Precisament, la presència d'aquest tipus de materials, fa que moltes vegades un incendi en una llar de foc esdevingui un incendi de llar, d'abast molt més important, ha subratllat Noguera.Els Bombers han elaborat una instrucció tècnica per a llars de foc i xemeneies destinada als constructors per tal que tinguin en compte criteris de prevenció d'incendis en la seva construcció, on es recullen aspectes com el fet que el tub de la xemeneia sigui d'un material com acer galvanitzat que quedi completament aïllat amb un segon tub per una capa de llana de roca que queda entremig i que té propietats totalment ignífugues. Aquestes instruccions tècniques són d'obligat compliment, ha ressaltat el sots-inspector.Els dos bombers han coincidit a assenyalar que per evitar un incendi relacionat amb la llar de foc el més important és seguir les recomanacions prèvies i garantir el bon estat de la xemeneia. Malgrat això, si un ciutadà es troba davant un incendi a casa, el primer que hauria de fer seria trucar a emergències al 112. Mentre els bombers es desplacen al domicili, s'hauria de retirar la llenya que estigui cremant i intentar apagar el foc, i, per exemple amb una manta amarada d'aigua col·locar-la just davant la llar de foc i que evitar el pas de l'aire. Si la xemeneia és moderna i té regulador de pas de l'aire, caldria tallar-lo.