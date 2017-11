La plaça de Vic torna a clamar «llibertat» pels presos polítics

La pancarta que portaven des de Gurb. Foto: Albert Alemany

EN DIRECTE Unes 1.500 persones al centre de Vic, que ha tingut un tancament quasi general dels comerços. El trànsit, molt inferior al normal a les carreteres d'Osona https://t.co/9jD9h33Nim pic.twitter.com/lJEhqVi0o4 — NacióPolítica (@naciopolitica) 8 de novembre de 2017

Els tractors arribant a la plaça Foto: Albert Alemany

La plaça Major de Vic ha tornat a clamar "llibertat" pels presos polítics. Unes 15.000 persones s'han aplegat a la capital d'Osona en un dia marcat per la segona de vaga general després del 3 d'octubre que condemnava la violència policial. En aquest sentit, cal destacar que la jornada no ha tingut tant seguiment a la comarca com l'aturada de fa un mes. Tot i que la majoria d'institucions del sector públic han donat suport a la convocatòria amb serveis mínims, no tot el sector privat s'hi ha sumat. A Vic, per exemple, la majoria de persianes estaven abaixades, però també hi havia establiments oberts.Tot i així, a la convocatòria de les 6, Osona no ha fallat. Persones d'arreu de la comarca s'han tornat a trobar a la plaça de Vic. En la manifestació tampoc hi han faltat els pagesos, que han entrat amb els seus tractors al punt neuràlgic de la capital. Amb aquests han arribat desenes de persones des de Gurb, que s'ha desplaçat des de l'Esperança fins a Vic en una marxa. Portaven una pancarta pel conseller de Justícia, Carles Mundó: "Carles, no esteu sols! Els gurbetans estem amb tu"."Serem aquí tants cops com faci falta per exigir el llibertat dels Jordis i el govern de Catalunya", deia l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, que ha obert els parlaments. Erra ha explicat que aquest dimarts es van desplaçar fins a Brussel·les per estar al costat del president, Carles Puigdemont, i els consellers. L'alcaldessa ha remarcat que "també estem al vostre costat per recuperar el govern legítim del nostre país". "No caurem en el desànim. Continuarem junts en aquesta lluita pacífica i ferma", ha conclòs.Per la seva banda, Carme Vilaró (ANC Vic), Jèss Carol (ANC Osona) i Alfred Verdaguer, han estat els encarregats de llegir el manifest conjunt de les entitats independentistes. En aquest han reclamat un retorn de la normalitat democràtica, han criticat la judicialització del procés català, i sobretot, han exigit la llibertat de Jordi Sànchez (ANC), Jordi Cuixart (Òmnium), Carles Mundó (Justícia), Oriol Junqueras (titular d'Economia i també vicepresident), Jordi Turull (Presidència), Raül Romeva (Afers Exteriors), Josep Rull (Territori), Joaquim Forn (Interior), Dolors Bassa (Treball) i Meritxell Borràs (Governació).Un dels elements clau en l'organització de la vaga general d'aquest han estat els diferents comitès de defensa de la República d'arreu del territori. Els grups han cridat a concentrar els talls de carreteres a la frontera. En el cas d'Osona, centenars de persones s'han desplaçat fins a Puigcerdà. Sota el títol "Castanyada a la muntanya", els CDR d'Osona s'han trobat amb les del Ripollès i la Cerdanya a la frontera, on s'hi han aplegat més d'un miler de persones. I no s'acaba aquí, des d'aquests grups s'han organitzat més torns per tallar la frontera del nord del país.D'altra banda, el dimarts a la nit ja hi havia piquets informatius en el polígon industrial Malloles de Vic. Durant el dia, han recorregut diferents carrers de la capital i han convidat els establiments a abaixar la persiana. Els manifestants s'han concentrat als jutjats de Vic amb una seguda, a Correus, i també a l'escorxador Le Porc Gourmet de Santa Eugènia de Berga. A les 12 del migdia hi ha hagut una concentració a la plaça Major de Vic, on s'hi han aplegat més d'un miler de persones.Pel que fa a les carreteres, a diferència de Catalunya on la jornada ha estat marcada pels talls a les carreteres , a Osona només s'ha detectat un tall a la C-25 a l'altura de Vic durant el matí, segons el Servei Català de Trànsit. La C-17 sí que s'ha vist més afectada entre el tram d'Aiguafreda i Tagamanent on s'han format retencions de més de 5 quilòmetres. En general, hi havia poc trànsit a les vies que travessen la comarca.La línia de tren (R3) ha patit diferents talls a l'arribada de l'àrea de Barcelona, a la parada de Montcada Bifurcació. Les afectacions, però, no han estat tan importants en sentit Puigcerdà.