​El PSC perd l'alcaldia de Sant Hipòlit de Voltregà

Hipòlit Serra, nou alcalde de Sant Hipòlit Foto: Carles Fiter

Xavier Vilamala, moments abans de començar el ple Foto: Carles Fiter

Vilamala, conversant a fora amb veïns Foto: Carles Fiter

Ple intens a Sant Hipòlit de Voltregà. Aquest dimecres s'ha votat la moció de censura presentada per Som Voltregà (candidatura associada a ERC) i PDECat contra l'alcalde socialista, Xavier Vilamala. D'aquesta manera es trenca el pacte de govern entre PSC i Som Voltregà de les passades eleccions del 2015 (4 regidors PSC, 4 regidors PDECat i 3 per Som Voltregà). Els dos grups han escollit com a nou alcalde Hipòlit Serra a través d'una votació nominal. El resultat era l'esperat: 7 regidors a favor de la moció de censura i 4, en contra.Precisament Serra ha estat l'encarregat d'obrir els parlaments. El portaveu de Som Voltregà ha repassat la intensitat política dels darrers dies a Catalunya i la postura que ha pres el Partit Socialista de Catalunya. "El màxim representant del PSC ha passat, sense ni tan sols avergonyir-se, del "líbranos de Rajoy" fins a estar a manifestacions amb PP i Ciutadans", ha criticat Serra. Per això "no ens podem mantenir al marge", ha dit, remarcant que "en aquests moments de suspensió, persecució, pensem que ens calen governs al costat de les institucions catalanes".A més, Serra ha destacat la participació altíssima que hi va haver en el passat referèndum de l'1-O, en el qual la majoria va votar "sí" i alhora es van superar les votacions de les passades eleccions municipals. En aquest sentit, Serra ha remarcat que "els ajuntaments no només som una administració, també hi som per fer política". Per acabar, el nou alcalde ha agraït a Vilamala la seva trajectòria al capdavant de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà.Per la seva banda, el fins ara alcalde a Sant Hipòlit, Xavier Vilamala, ha començat el seu discurs remarcant que "era un dia trist", ja que no era d'aquesta manera com voldria deixar l'alcaldia. "Avui el que no perd és el PSC, sinó tots els veïns de Sant Hipòlit", ha dit Vilamala, remarcant que no hi ha cap crítica dels altres equips a la seva gestió de govern. "Ens fan fora única i exclusivament per no pensar com ells i per no estar posicionats en el bloc independentista". "Democràcia és respecte a les creences dels altres i creiem que es vulnera aquest principi", ha etzibat el fins ara alcalde."A més de trist, vinc indignat i enfadat", ha dit Vilamala, fent referència a la vaga. "S'ha segrestat la llibertat de moviment del país" perquè molts dels seus companys que havien d'assistir al ple, com no han pogut arribar al municipi pels talls a les carreteres. "Catalunya està segrestada per uns partits polítics i un moviment que no permet exercir la llibertat individual de les persones". Vilamala també ha criticat "la hipocresia que estem vivint: partits que donen suport a una vaga i estan aquí pels seus propis interessos". "Demanem i exigim coherència", ha dit el socialista, apuntant que en el ple d'aquest dimecres s'esperava "un programa electoral i només veiem un discurs polític"."El nostre ha estat i seguirà sent un projecte de poble, no polític", ha dit Vilamala en el seu discurs, en el qual ha agraït el suport i la lleialtat dels 3 regidors del seu equip i a tots els que li han fet costat en els darrers anys. "Espero haver estat a l'alçada més com a persona que com a alcalde", ha conclòs. El socialista ha acabat la seva intervenció llegint dues notes que els hi han fet arribar. La majoria del públic que hi havia a la sala de plens ha acabat dempeus aplaudint Vilamala.Després de la intervenció de l'alcalde han intervingut portaveus dels partits PDECat, Irene Suñé, i del PSC, Maria Isabel Jiménez. Suñé ha apuntat que "la situació nacional exigeix un canvi" i també ha remarcat que "Sant Hipòlit de Voltregà es mereix una millor gestió municipal en tots els sentits". D'entre els aspectes a millorar, la portaveu del PDECat ha remarcat que els veïns "es mereixen representants que els proporcionin democràcia sempre i sense matisos: un ajuntament que no tremoli a l'hora de proporcionar col·legis electorals, urnes i paperetes per decidir el futur que ells vulguin". Suñé criticat durament la postura del PSC "perquè el PP hagi pogut executar impunement l'infame article 155 de la Constitució Espanyola".En la mateixa línia que Vilamala, Jiménez ha repassat els projectes desenvolupats pel seu partit remarcant que "estem molt contents de tota la feina però estem tristos i resignats per les idees que deixem a mig fer. La regidora ha agraït la feina del socialista al capdavant: "Sant Hipòlit perd un dels millors alcaldes que ha tingut mai". La tensió que hi havia a la taula del plenari, també es podia notar en la mateixa sala, on a més de les dures crítiques entre polítics, també hi ha hagut moments de tibantor entre persones del públic, que eren gairebé un centenar.En la seva intervenció final, Hipòlit Serra ha criticat la carta que va enviar Vilamala als veïns de Sant Hipòlit "amenaçant amb la dissolució de comunitat de municipis del Voltreganès". "Si fos així ens trobaríem amb una actitud infantil", ha dit Serra, preguntant: "utilitzen les institucions al servei de tots per assegurar-se que no els puguem moure de la cadira? Què es pensen que el càrrec d'alcalde és vitalici?".El nou alcalde ha dit que la moció de censura comporta una "revenja personal". "Esperem que es calmin els ànims" per continuar treballant en els projectes. Alguns d'aquests s'han tirat endavant amb l'acord de tot el consistori i "ens agradaria introduir millores en comunicació i participació ciutadana", ha dit Serra. Amb tot, ha acabat el seu discurs tornar a agrair la feina de Vilamala al capdavant de l'alcaldia durant aquests 10 anys. Per al·lusions, Vilamala ha llegit "la carta amenaçadora". "L'actitud infantil l'han de llegir a la pròpia web d'Esquerra Republicana a Osona on volen trencar qualsevol pacte amb el PSC", ha sentenciat.