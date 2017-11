Ramon Espadaler serà el «número 3» del PSC el 21-D

18:28 Milers de persones es manifesten davant de l'Ajuntament de Terrassa amb estelades i cartells per la llibertat dels presos polítics. Alfredo Vega (PSC), alcalde en funcions després de la dimissió de Jordi Ballart, hi és present. Ho explica Albert Prieto. Milers de persones es manifesten davant de l'Ajuntament de #Terrassa amb estelades i cartells per la llibertat dels presos polítics. pic.twitter.com/rGbRz29ECU — LaTorre (@torrepalau) 8 de novembre de 2017

18:24 L'AVE a Barcelona i Girona, punts neuràlgics de les accions de l'aturada de país. Unes 300 persones han accedit a les vies de l'estació de Sants cridant "llibertat presos polítics" i han tallat la circulació dels trens. Els manifestants que tallen les vies de l'AVE a Girona des de primera hora preveuen allargar la protesta fins a les 22h.

18:21 Més de 3.000 persones reclamen l'alliberament dels presos polítics a la plaça de la Font de Tarragonahttps://t.co/znbuDRKcID pic.twitter.com/pZio5NltrO — NacióTarragona (@naciotarragona) 8 de novembre de 2017

18:19 VÍDEO L'alcaldessa de Vic, Anna Erra, referma el suport al Govern a l'exili, a qui va visitar ahir a Brussel.les https://t.co/38zFZnMqsG pic.twitter.com/YcMRR5HfVw — NacióDigital (@naciodigital) 8 de novembre de 2017

18:17 Una nit més, milers de persones omplen la plaça Major de Vic https://t.co/38zFZnMqsG pic.twitter.com/AHv48b0Kqz — NacióDigital (@naciodigital) 8 de novembre de 2017

17:58 Finalment el secretari general d'UGT, Camil Ros, assisteix a la concentració de la tarda a la plaça de la Catedral i intervindrà en els parlaments. Ningú de CCOO hi participarà.

17:55 "Llibertat presos polítics", "Fora okupes del Palau" o "Fora les forces d'ocupació" són alguns dels càntics que comencen a sentir-se a la plaça de la Catedral, a l'espera dels parlaments.

17:55 Pinten a Sant Celoni un mural per la llibertat dels presos polítics. Es pot veure entrant per la porta de Ponent del municipi.

17:42 La frontera a Puigcerdà continua tallada. No hi ha hagut cap incident. Informa Ivan Sanz. La frontera a Puigcerdà continua tallada i sense cap incident https://t.co/qRgEkfn5Rt pic.twitter.com/cK4Br6dE0b — NacióDigital (@naciodigital) 8 de novembre de 2017

17:42 Altes, baixes, sorpreses i renúncies: així serà la llista del PDECat per al 21-D, per Oriol March. Neus Munté, que va deixar el Govern al juliol, i Miquel Buch apareixen com a principals incorporacions en el procés territorial de selecció. Els consellers empresonats i a l'exili tindran lloc en una candidatura previsiblement encapçalada per Carles Puigdemont.

17:39 Centenars de persones es concentren a la plaça de la Catedral de Barcelona mitja hora abans dels parlaments de l'aturada de país. Ho explica Roger Tugas. Fotos d'Adrià Costa. Centenars de persones es concentren a la plaça de la Catedral de Barcelona mitja hora abans dels parlaments de l'aturada de país https://t.co/qRgEkfn5Rt pic.twitter.com/M8SWASYBvU — NacióDigital (@naciodigital) 8 de novembre de 2017

17:37 Centenars de persones tallen l'AVE a l'estació de Sants de Barcelona. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans crida a baixar a les vies per defensar "la llibertat d'aquest poble". Paral·lelament, a Girona, continua la concentració a l'estació de l'AVE. Un miler de manifestants impedeix la circulació dels trens.

17:31 La Intersindical-CSC qualifica d'«èxit rotund» la jornada de vaga general. El sindicat lamenta la "campanya desmobilitzadora" de les direccions dels grans sindicats.

17:25 Tallen la C-59 entre Caldes de Montbui i Palau-solità i Plegamans i hi fan un berenar popular, informa Jaume Ventura. Una cinquantena de persones han tallat la circulació durant una hora i han reclamat l'alliberament dels presos polítics.

17:24 Desenes de berguedans se sumen al tall de frontera de Puigcerdà i es manifesten a Berga durant el migdia, informa Aida Morales.

17:22 VÍDEOS I FOTOS Tarragona exigeix l'alliberament dels presos polítics. Una concentració davant la delegació del Govern ha aplegat més de 2.000 persones.

17:21 Més de 2.000 goles exigeixen la llibertat dels «presos polítics» davant la delegació del govern a Tarragona, informa Jonathan Oca. La concentració per defensar les institucions catalanes ha tingut molt bona resposta de la ciutadania, que ha demostrat als Jordis i als consellers que "no esteu sols".

16:51 CRÒNICA i FOTOS Les manifestacions i els talls de carretera arreu del territori marquen la segona aturada de país.

16:21 VÍDEO Un conductor, a punt d'atropellar manifestants a l'autopista C-58 al seu pas per Sabadell. Ha passat en l'inici del tall de la via, i ha provocat un enfrontament amb els integrants de la protesta.

16:17 Els ebrencs inunden els carrers de Tortosa per exigir la llibertat dels presos polítics. Més de 2.000 persones es manifesten a Tortosa. La marxa s’ha iniciat a la plaça Gerard Vergés i ha recorregut l’Avinguda Catalunya fins arribar a la plaça del Carrilet. El pare de Raül Romeva ha llegit el manifest.

16:16 El PSC perd l'alcaldia de Sant Hipòlit de Voltregà, a Osona, informa Carles Fiter. PDECat i Som Voltregà aproven la moció de censura contra el fins ara alcalde Xavier Vilamala en un ple tens. Hipòlit Serra és el nou batlle del municipi.

16:06 Tornen a despenjar la bandera espanyola de Ciutadans de l'Ajuntament de Sabadell. La formació taronja n'havia posat una a la finestra del grup municipal després de la retirada de l'oficial de la casa consistorial. La setmana passada ja en van robar una i la van haver de restituir.

16:04 El mercat de Perpinyà, paralitzat pels talls de carreteres a Catalunya.

Perpignan : le marché Saint-Charles paralysé par le blocage des routes en Catalogne - https://t.co/JR9AL0OPPa — L'Indépendant (@lindependant) 8 de novembre de 2017

ÚLTIMA HORA Una vintena de carreteres continuen afectades per mobilitzacions de l'aturada de país. Les incidències es reprodueixen a les principals artèries, com la frontera i les entrades i sortides a Barcelona, però també en vies secundàries. S'han produït interrupcions a Rodalies, la línia del Vallès de FGC i l'AVE a Girona.

15:13 La vaga general ha tingut un seguiment del 13,2% per part del personal docent i investigador (PDI) i del personal d'administració i serveis (PAS) de la URV de Tarragona, informa Jonathan Oca. Pel que fa als estudiants, segons la mateixa universitat, la presència a les aules ha estat molt minoritària. Els accessos a les aules del Campus Catalunya han estat bloquejats per membres del SEPC.

15:03 ÚLTIMA HORA Hi ha 21 trams de carreteres afectats per diverses manifestacions i talls. Continuen les afectacions viàries per les manifestacions #VagaGeneral8N Més informació 👉 https://t.co/uZFoqy8YPo pic.twitter.com/N7RsGS5VTN — Trànsit (@transit) 8 de novembre de 2017

14:54 VÍDEO Així han desallotjat els Mossos els manifestants que han tallat l'AP-7 a Cardedeu. Després de les càrregues de la policia, els organitzadors de la concentració l'han donat per finalitzada.

14:36 VAGA GENERAL El tall de sis vies durant tot el matí al Bages i el Moianès paralitzen l'activitat https://t.co/j7KgtWE205 — NacióManresa (@naciomanresa) 8 de novembre de 2017

14:35 Els Mossos identifiquen una vintena de persones al talls de trànsit a l'Ebre. Se'ls ha obert una acta per infracció administrativa.



14:04 ÚLTIMA HORA El Tribunal Constitucional anul·la la declaració d'independència aprovada pel Parlament. El TC ja l'havia suspès cautelarment quan va admetre l'incident d'execució que va presentar el govern espanyol.



13:26 Els Comitès de Defensa de la República (CDR) criden a concentrar els talls de carreteres a la frontera.

[ATENCIÓ]. FIL.



Iniciem:



-- [OPERACIÓ FRONTERES] --



A partir d’ara (12h) ens concentrem en talls fronterers:



--- Ebre (AP7, Aldea)

--- Junquera (AP7, Vilafant)

--- Puigcerdà (N-152)

--- Seu d’Urgell (N-145)

--- Ponent (A2, Alcarràs) — CDRCatalunya (@CDRCatOficial) 8 de novembre de 2017

13:23 Així es veu la concentració des de la terrassa de la delegació del Govern a Tarragona. Els crits d'«Els carrers seran sempre nostres» s'escolten des de la Rambla Nova #VagaGeneral8N https://t.co/7wOyc5qcmH pic.twitter.com/FxJY4aECf8 — NacióTarragona (@naciotarragona) 8 de novembre de 2017

13:17 EN DIRECTE Detenen un home a la C-32 a Sitges per trencar una ordre judicial que li prohibia participar en manifestacions https://t.co/uOOwfEvsaL pic.twitter.com/ovm9ShTUBh — NacióDigital (@naciodigital) November 8, 2017