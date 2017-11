La vaga general comença a Osona amb persianes abaixades als comerços i talls a les carreteres

Catalunya viu aquest dimecres la segona vaga general en poc més d'un mes sense el suport dels sindicats majoritaris . Tot i així, la majoria d'establiments d'Osona han abaixat la persiana. De fet, aquest dimarts, Vic Comerç s'afegia a l'aturada general . L'entitat va demanar als botiguers que seguissin la convocatòria "per la llibertat dels presos polítics catalans".A Osona des de primera hora des de la nit de dimarts, els CDR s'han organitzat en dos punts concrets: la frontera i els polígons industrials. Centenars d'osonencs han sortit a les 4 de la matinada direcció Puigcerdà per tallar l'entrada al país. A les 10 del matí hi ha una altra sortida per donar suport a les persones que hi han passat la nit.Sota el títol "Castanyada a la muntanya", els CDR d'Osona s'han trobat amb les del Ripollès i la Cerdanya a la frontera, on s'hi han aplegat unes 400 persones. Als polígons industrials, s'han organitzat piquets informatius des de primera hora de la nit de dimarts. També es desplacen als establiments oberts per informar que hi ha vaga general.D'altra banda, també hi ha talls a les principals carreteres d'Osona: la C-25 i C-17. Aquí es poden consultar totes les incidències . Pel que fa al tren, la línia R3 pateix talls per la presència de persones a la via, a l'altura de Barcelona (Montcada Bifurcació, plaça Catalunya...).ANC i Òmnium Cultural han aprofitat l'avinentesa per tornar a mobilitzar la ciutadania i rebutjar l'empresonament de mig Govern de Catalunya i els seus presidents al carrer. A Osona, s'anima a concentrar-se a davant dels ajuntaments a les 6 de la tarda.