Joan Salarich: «La gent pot viure el Festival de Cinema de Muntanya de Torelló en un únic entorn»

Torelló es torna a convertir en l'epicentre del millor cinema de muntanya del país. Aquest dijous hi haurà la inauguració i el festival comença oficialment el 10 de novembre i s'allarga fins al dia 19.El certamen projectarà una total de 44 films que representen les millors pel·lícules sobre alpinisme, escalada, esports d'aventura i etnografia i natura. Aquestes provenen de la selecció de 119 propostes que es van presentar en el festival internacional. Les xifres parlen per sí soles: van rebre films de 27 països diferents. Finalment, només una quarantena opten a endur-se el màxim guardó: La Flor de Neu d'Or.Joan Salarich és director del Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló des de la primera edició. Repassem amb Salarich, la història del certamen de cinema, el canvi d'espai del Casal al Cirvianum, els millors moments del festival, els millors films i els reptes de futur. Enguany el Festival de Cinema de Muntanya de Torelló arriba a la 35a edició.- El festival de cinema de muntanya va començar al Centre Excursionista de Torelló (CET) . Vam proposar fer una mostra de cinema de muntanya, que llavors es va convertir en un festival. El primer va ser del 13 al 20 de febrer del 1983. Durant uns quants anys vam fer-ho a través del CET fins que va arribar un moment que el pressupost de l'entitat era un i el del festival era un altre. A més, també no ens va semblar coherent separar-ho perquè si mai hi hagués un president que decidís treure'l. Llavors ens vam constituir com associació cultural i el 2006 ens vam constituir com a Fundació, llavors va entrar Caixa Sabadell i l'Ajuntament de Torelló.- Portàvem molts anys que des del CET fèiem projeccions de cinema i de diapositives. A més les fèiem amb una mica d'idea: miràvem que fossin estrenes o úniques. Per exemple, recordo que la famosa pel·lícula Everest 82 (Jordi Pons) es va projectar a Torelló, just després de Barcelona. També es va estrenar la primera ascensió catalana al Gasherbrum II (1980) d'Enric Font. A més, l'alpinista i cineasta Kurt Diemberger va venir el Torelló. Hi ha hagut altres mostres de cinema de muntanya a Sant Sebastià i Madrid, però no han durat tant com la de Torelló. Nosaltres hem anat seguint.- En la quarta edició (1986) hi havia moltes pel·lícules internacionals, fins llavors la majoria eren d'aquí. Eren pel·lícules que a nivell mundial van tenir molt ressò i van guanyar molts premis. El salt més important va ser el 1992 quan vam retre homenatge a Sir Edmund Hillary. Va ser la primera i l'única vegada que va venir a l'Estat Espanyol. Això va sortir a tots els mitjans, tant els generalistes com els especialistes. Un altre moment destacat va ser quan vam traslladar el festival al Teatre Cirvianum, el 1993. Teníem més visibilitat, una sala gran que va suposar una crescuda de públic important.- Fer molta feina, corregir el què s'ha fet malament, millorar-ho i fer coses noves. Òbviament el festival s'ha professionalitzat molt i no té res a veure amb el què era la primera edició. Tot i així, s'anaven canviant coses de mica en mica i quan es va crear la fundació, ja es va professionalitzar del tot.- En principi, no hi ha res que diguem: "quan puguem farem això". Hi ha coses que, per pressupost, no es poden fer, però normalment no es queda res al tinter. Aquesta edició, per exemple, estem renovant el web, hi ha més activitats paral·leles, i també s'ha ampliat la secció de films "Cultura de muntanya", enguany es diu "Natura i muntanya".- Aquesta ampliació de la secció de "Natura i muntanya". L'any passat hi havia 2 sessions de 5 pel·lícules, i enguany hi ha 5 sessions d'11 pel·lícules. Hem passat de tenir 32 pel·lícules a competició a 44 en els darrers anys. Ho hem anat diversificant perquè pugui agradar a diferents públics, des dels que prefereixen films més esportius fins als que volen documentals etnogràfics.- La meitat del públic és de la comarca i l'altre de fora. S'estima que un del públic osonenc, un 20% és de la Vall del Ges. D'altra banda, molts dels que vénen de fora, ho fan els dies de cada dia, no només el cap de setmana. El que l'interessa veure la pel·lícula, agafa el cotxe i puja.- L'any que va venir en Hillary, vam canviar de marxa; i també el canvi de sala del Casal al Cirvianum. De tota la resta d'anys, també en guardem un bon record.- Everest - Sea to Summit (1992). La història comença quan Tim Macartney-Snape surt de l'aigua del golf de Bengala i comença a caminar fins a dalt l'Everest. Del mar al cim: tots els 8.848 metres. Va haver de fer més quilòmetres del compte, va agafar febres... tota una història. A més Macartney-Snape portava una go pro de l'època i es va gravar a ell mateix quan arribava a dalt. No ho havia vist mai. Es veu al moment que arriba a la punta amb la càmera al cap. Impressionant. Ara se n'abusa.Una de també molt bona, va ser Cumbre, de Fulvio Mariani, que es va projectar en la que nosaltres considerem la primera edició internacional. Marco Pedrini va escalar el Cerro Torre en solitari. Primer va pujar en solitari i llavors va haver de pujar dos cops més per fer la pel·lícula.- Hi ha els professionals que treballen i van amb un guió, i n'hi ha que són molt bon escaladors i ho filmen. Aquests normalment van amb una Go Pro i acabes la pel·lícula, marejat. Des del punt de vista del Festival de Cinema de Torelló, no valorem tant la dificultat de la via que han fet, sinó que ens mirem la qualitat de la pel·lícula. Aquest és un dels pals de pallers: primer de tot que sigui un bon documental, no que expliqui una gran escalada.- No. Barcelona té un problema i és que hi ha massa activitats. Si fessis un festival de cinema muntanya, quedaria diluït enmig de 50.000 coses. No hi ha una vivència del festival. Potser sí que hi hauria més audiència, però aquí queda centralitzat. Hi ha dues sales, exposicions, la biblioteca... ho podem donar tot en un entorn només dedicat a la muntanya perquè la gent que vingui pugui viure el Festival.Es tracta de veure una pel·lícula en una pantalla de cinema, compartir-ho amb els amics, que el director pugui explicar com l'ha fet, que pugui veure l'exposició, que a la biblioteca hi hagi una xerrada... és viure el festival. Si ens limitem només a fer cinema, duraríem quatre dies.