Perla Batalla emociona el públic en el seu concert a Balenyà

Perla Batalla, aquest divendres a Hostalets de Balenyà Foto: Toni Carrasco

Quan el context social i polític fa aflorar els sentiments i les emocions més íntimes no hi ha segurament res millor que escoltar bona música en directe. Si a més les cançons són de Leonard Cohen i la persona que les interpreta, Perla Batalla , és una de les seves muses i cantants més carismàtiques durant molts anys, llavors ja hem tancat un cercle perfecte.El petit Teatre L'Ateneu dels Hostalets de Balenyà amb poc més de cent butaques es va omplir aquest divendres passat d'un públic essencialment de mitjana edat i més que predisposat a gaudir d'una hora i mitja llarga d'universals, sensuals, poètiques i boniques cançons. L'actuació va començar amb If It Be Your will per continuar amb Sisters or Mercy i Suzanne. Aquesta darrera, el conegut himne a la llibertat, a l'amor, a la bogeria, al moment viscut, a ser tu mateix i coneguda arreu del món amb versions fins i tot en castellà de Joan Manel Serrat.Perla Batalla va recordar emocionada les vivències i la coneixença íntima del seu amic Leonard Cohen, que va morir justament el 7 de novembre de fa un any. Un recital de bones cançons íntimes i sensibles on la mà del gran Cohen era present en cada nota musical i on Batalla va plorar en més d'una ocasió.L'actuació va continuar amb Dance Me to the End of Love, una cançó d'amor fins al final de les nostres vides i va seguir amb Anthem, Famous Blue Raincoat i Who by Fire. Els músics catalans, als teclats, acordió, caixa, guitarra, baix i contrabaix van mostrar el seu perfecte acoblament en una banda única per a l'ocasió i van demostrar la bona sintonia a la mida i ben discreta amb el món i la poesia de Cohen.La musa que millor ha transmès el llegat del músic canadenc va continuar amb la conegudíssima Bird on the Wire, A Thousands Kisses deep i So Long Marianne. I en una catarsi col·lectiva final amb el públic dempeus, cantant i picant de mans va cloure, com no podia ser d'una altra manera amb Hallelujah, un cant a l'esperança ple de poesia i de senzillesa en el més pur estil de Leonard Cohen.