«Alpinisme sense ficció», de Jordi Pons, guanya el Premi Editorial del Llibre de Muntanya

Els autors i editors premiats amb els guardons de la 3a edició del Premi Editorial del Llibre de Muntanya. Foto: Josep Maria Montaner.

Aficionats i nous lectors cerquen les novetats i els títols de referència a la Fira del llibre de muntanya al recinte firal El Sucre. Foto: Josep Maria Montaner.

Emma Roca, durant la presentació del seu llibre Foto: Josep Maria Montaner.

El rcòdrom instal·la al recinte firal El Sucre fa les delícies per a petits i grans. Foto: Josep Maria Montaner.

El llibre Alpinisme sense ficció, de Jordi Pons (ed. Desnivel), ha estat el guardonat amb el Premi Jacint Verdaguer al millor llibre publicat que versi sobre cultura, patrimoni, tradicions i narrativa de muntanya, en llengua catalana, que es va lliurar aquest dissabte al recinte firal El Sucre de Vic en el transcurs de la 3a edició del Premi Editorial del Llibre de Muntanya, en el marc de la 15a Fira del Llibre de Muntanya Vic-Collsacabra . L'accèssit d'aquest guardo va ser per a Visions dels Pirineus. Entre la Renaixença i el Modernisme, de Teresa-M. Sala (Universitat de Barcelona).També, s'hi van lliurar el Premi Artur Osona (a la millor guia de muntanya, manual o obra de caire tècnic, geogràfic o conservacionista, en llengua catalana), que es va endur 50 excursions als seus rius, de Cèsar Pasadas (Cossetània); el Premi Juli Soler al millor mapa excursionista, que va recaure en el mapa-guia El Cinquè Llac, d'Editorial Alpina, i el Premi Collsacabra al millor llibre de muntanya en llengua no catalana, que va ser per a La découverte des Pyrénées, de Claude Dendaletche (Editions Pimiento). L'accèssit d'aquest premi Collsacabra va ser per a Val d'Aran. Freeride, de Jordi Ricart i Marc Ginesta (Desnivel). [Vegeu el veredicte dels premis en aquest vincle .]Sense deixar els llibres relacionats amb la muntanya, l'atleta Emma Roca presentà el seu Esport amb seny (ara Llibres), un testimoni assenyat d’allò que han de fer les persones que estimen l’exercici com a forma d’equilibri físic i mental. Escrit amb rigor científic i amb recomanacions pràctiques per aconseguir més seguretat, evitar lesions i assolir tots els objectius que hom es marqui, el llibre conté els millors consells d’entrenament i alimentació, i, a més, aprofundeix en aspectes fonamentals com l’esforç, la perseverança i la motivació. No ho dubtis: fer esport amb seny és guanyar en qualitat de vida.Cal destacar que la 15a Fira del Llibre de Muntanya Vic-Collsacabra es va inaugurar amb un record viu per als presos polítics catalans, és a dir, part del Govern legítim de Catalunya actualment empresonat per l'Estat espanyol, amb una fila zero buida i els noms dels consellers represaliats.Entre els actes de dissabte, cal posar en relleu la presència del reconegut alpinista italià Simone Moro, que va fer una conferència sobre "Alpinisme d'avantguarda a l'Himàlaia i els 8000 a l'hivern" i altres presentacions d'alçada com el col·loqui "Els 8 mil a Osona, 25 anys d'Himalaisme amb Ferran Latorre, Jordi Godayol, Josep Salvans i Eduard Sallent, a més de la presentació Selecció Catalana d’Esquí de Muntanya i de Raquetes de Neu de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.Precisament, l'alpinista italià també va ser a Cantonigròs diumenge per fer una demostració sobre rescats de muntanya amb un helicòpter i els GRAE. Moro és el primer i únic alpinista que ha realitzat una ascensió hivernal a quatre vuitmils: Shisha Pangma (2005), Makalu (2009), Gasherbrum II (2011) i Nanga Parbat (2006).