El director de la presó va demanar un informe forense per la ferida de Carles Mundó

La Guàrdia Civil va traslladar els consellers detinguts Foto: ACN

Emmanillats per darrera, sense cinturó de seguretat i amb frases amenaçadores per part dels agents de la Guàrdia Civil. Així va ser el denigrant trasllat dels consellers del Govern des de l'Audiència Nacional espanyola fins a la presó d'Estremera.El pitjor parat va ser Carles Mundó, conseller de Justícia, que va acabar amb una ferida al canell a causa d'unes manilles tancades amb molta força. El mateix director de la presó d'Estremera va demanar un informe forense per documentar-ho, segons ha explicat l'advocat Jaume Alonso Cuevillas, que representa els consellers del PDECat.El mateix Cuevillas, en declaracions al Via Lliure de RAC1, ha admès que "denunciable ho és tot" però que "l'única prova palpable és la ferida de Carles Mundó". En aquest sentit l'informe que va demanar el mateix director del centre penitenciari pot ser clau en una denúncia que ja havia avançat ahir l'advocat dels consellers d'ERC. "Això a Catalunya seria impossible, ja que fa anys que es graven les actuacions dels Mossos", ha destacat Cuevillas. L’advocat d’Oriol Junqueras, Carles Mundó i Raül Romeva, Andreu van den Eynde, va anunciar ahir que presentaria una denúncia per les condicions en què tots tres van ser traslladats a la presó . Van den Eynde va explicar ahir al matí que les condicions del trasllat no van ser “les correctes”, tot i que no va concretar els termes en què es podrien haver produït maltractaments.Més explícit va ser Alonso Cuevillas hores més tard al 324. Va explicar que els consellers van ser emmanillats amb les mans a darrera a la mateixa Audiència Nacional i així els van fer pujar a les furgonetes de la Guàrdia Civil. A partir d'aquí va començar el trasllat. La majoria van anar a una primera presó –inicialment el Ministeri de l'Interior els volia dispersar en cinc centres- per anar després a la definitiva. Això va provocar que en molts casos viatgessin més de 100 quilòmetres amb les mans a darrera i sense cinturó de seguretat. “Transgredeix les més elementals normes de seguretat”, ha denunciat l'advocat.Durant el trajecte alguns dels agents van dirigir-se als consellers amb frases amenaçadores com “Os vais a enterar” i “Se os ha acabado la broma”. A més, van fer crits de “Viva España” i, en alguns dels casos, van arribar a posar disset vegades l'himne espanyol amb el mòbil. En arribar al centre penitenciari d'Estremera la situació va continuar. I és que almenys dos dels consellers van ser obligats a despullar-se “com si fossin traficants” amb el pretext que no entressin cap objecte perillós a la presó.