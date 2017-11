Capgirem Vic demana que Xavier Solà no dirigeixi en cap més acte públic de defensa de la República

"La corrupció no hi té lloc en la defensa de la República". Així s'ha pronunciat Capgirem Vic després que aquest dijous Xavier Solà dirigís les corals vigatanes (Orfeó Vigatà i Coral Canigó) per cantar El Cant de la Senyera i Els Segadors. El passat 20 d'octubre, l'exregidor de l'Ajuntament de Vic i exdirigent de l'ACM va arribar a un acord amb Fiscalia per esquivar la presó . Solà, condemnat per malversació i falsedat documental, va acceptar la pena i haurà de tornar 121.000 euros. Tal com remarca Capgirem "ja no es pot fer servir el terme presumptament ni tampoc es pot parlar d'innocència perquè el condemnat va arribar a un acord extrajudicial assumint els fets".En aquest sentit, remarquen que "no és democràtic normalitzar que un govern que no ha comès cap delicte sigui empresonat, igual com tampoc és democràtic que algú que ha confessat un saqueig pugui dirigir un coral davant de milers de persones que lluiten contra la injustícia".Per això, demanen, que "no es permeti que dirigeixi cap coral en cap més acte públic en defensa de la República", que els organitzadors (Ajuntament, entitats sobiranistes, partits sobiranistes i CDR de Vic) vetllin perquè no se'l torni a convocar, i alhora els demana que "assumeixin un paper actiu contra la corrupció" i, per tant, se sumin a aquest comunicat que es pronunciïn en la línia d'aquest.

