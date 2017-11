Arrenca la Fira de la Muntanya Vic-Collsacabra

Miquel Yllà amb un llibre de Simone Moro, durant la roda de premsa de presentació. Foto: Josep M. Montaner

La Fira de la Muntanya Vic-Collsacabra arrenca aquest divendres amb una nova edició que s'allarga fins al 12 de novembre. El format és el mateix dels darrers anys: un model compartit entre Vic i el Collsacabra. El recinte firal d'El Sucre obre les portes fins aquest diumenge amb un programa ple d'activitats. L'espai està dividit en dues àrees expositives: la d'Esquí i Esport (on hi haurà diferents empreses d'aquestes característiques) i la Fira del Llibre de Muntanya.Pel que fa a les novetats, hi haurà dues noves propostes per al públic familiar: el Planetarium i la pedalada familiar. El primer és un espai fora del recinte on es podrà conèixer l'espai a través de projeccions; la pedalada, d'altra banda, es farà al voltant de l'anella verda de Vic el proper 5 de novembre. No hi faltaran les tradicionals activitats com el Mercat d'Ocasió o l'escalada a la xemeneia.Una de les cireretes del pastís de la programació és la presència del reconegut alpinista italià Simone Moro, que serà a la capital d'Osona per impartir una xerrada sobre "Alpinisme d'avantguarda a l'Himàlaia i els 8000 a l'hivern". Moro estarà acompanyat per altres presentacions d'alçada com el col·loqui "Els 8 mil a Osona, 25 anys d'Himalaisme" amb Ferran Latorre, Jordi Godayol, Josep Salvans i Eduard Sallent; i "Esport amb seny", a càrrec de l'esportista Emma Roca. Aquestes són algunes de les diferents xerrades, a més de la dotzena de presentacions de nous llibres.El diumenge, 5 de novembre, l'alpinista italià serà a Cantonigròs per fer una demostració sobre rescats de muntanya amb un helicòpter i els GRAE. Moro és el primer i únic alpinista que ha realitzat una ascensió hivernal a quatre vuitmils: Shisha Pangma (2005), Makalu (2009), Gasherbrum II (2011) i Nanga Parbat (2006).A partir del 5 de novembre, Collsacabra pren el protagonisme en la Fira de Muntanya. Entre l'Esquirol, Cantonigròs i Tavertet, hi haurà diverses activitats, com la tirolina gegant o la Cabrerès Mountain Marathon, el proper 12 de novembre . Entre les novetats, destaca el nou concurs de fotografia internacional (Collsacabra, concurs internacional de fotografia) que es porta a terme dins la programació de Collsacabra Viu.

