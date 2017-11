Moragas dirigeix l'estratègia de l'Estat contra el 27-S

els ha descol.locat...i l'única esperança que tenen es intentar que es trenqui, amb els escorcolls a correcuita i amb tota l'escenificació teatral han volgut fer el penultim intent, per un costat han donat munició a la opossició per atacar al Sr. Mas, com si ells estiguesin nets, si ens possem a contar tota la merda que tenen al damunt PP i PSOEc no acaabariem...no se com podem parlar si la merda els surt per la boca, per l'altra banda "punxaran" al Sr. Junqueras i al Sr. Romeva aviam si tiren la tovallola i per si aixó no fos prou canvien les lleis a mida, ells porten 15 sentencies del TC respecte de Catalunya que no compleixen, i es pasen la separació de poders per l'entrecuix. Nossaltres tenim una meta que es aconseguir l'independencia de aquets regne de cartró-pedra i no pararem mai!!