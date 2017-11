En Mickey Mouse ho té clar

Com dir-ho clar...%2BGoku.png tothom recorda Son Goku, però si li venguessin una samarreta amb ell zombie, diria "serà de la nova sèrie-pel.lícula" i al final quant pitjor està dibuixat etc més s'entèn.Si us fixeu són dels primers dibuixos que es van fer de Mickey Mouse en comparació amb els actualsi és perquè els primers poden perdre el copyright, si no recordo malament Donald va pels 75 i Mickey Mouse pels 100 anys des del seu primer dibuix.Aquí en forma de carmels o aixícostumitzableque perquè posa BCN?la veritat, podria posar Andalusia i continuaria tot en el mateix pack. BCN té molts segles d'existència però tal com està posat això potser no vulgui l'Ajuntament que el producte sembli que empri il.legalment caràcters Disney. Diguem doncs que és pirata