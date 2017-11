Una sucosa conversa entre el Pequeño Nicolás i De la Rosa posa de cap per avall el sistema polític espanyol

El de la Rosa és un financer desacreditat que està ficat en tots els merders, i el pequeño Nicolas no et dic. El que diuen podria ser veritat, o no. El mateix de la Rosa reconeix que l'objectiu de la campanya espanyola d'aixecar mantes és per evitar la independència de Catalunya. El qué és més important, que preocupa més, d'aquesta conversa és que no ha sortit a gairebé cap mitjà de comunicació català, cosa que em fa sospitar que deu ser veritat, o perillosament propera a la veritat. Cada cop que es destapa un gran cas de corrupció a Catalunya ens n'hem d'enterar per un diari de Madrid. Aquí tenim un problema que hem de solucionar: la premsa catalana està controlada. Espero que amb la independència això millori.