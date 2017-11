David Fernàndez portarà corbata al darrer ple de la legislatura

Les decisions de la CUP no les prenen només els 3 diputats, hi ha un procés assembleari molt més directe que en cap altre partit, i l'opinió i el vot hi té el mateix valor per cada participant. És veritat que el càrrec de diputats els ha donat una visibilitat i responsabilitat afegida, però va ser l'assemblea qui va escollir per aquests càrrecs les persones que els semblaven més adients. Jo a les properes eleccions votaré la CUP, perquè confio en l'assemblea que va fer una elecció tan bona. I rellevar els diputats cada quatre anys és una garantia contra l'apalancament i les carreres polítiques, fa entrar gent activa cada vegada i dificulta la corrupció i l'abús de privilegi. Bravo per la CUP!