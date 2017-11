El PP busca les pessigolles als periodistes Lídia Herèdia i Xavi Valls perquè els expulsin de TV3

Deploro la campanya d'atacs del PP (i d'altres) contra Catalunya i tot el que "faci olor" a català (especialment si dona suport al sobiranisme); però també caldria que no ens miréssim tant el melic i reconeguéssim que alguns periodistes de la CCMA sobrepassen sovint la línia de l'objectivitat informativa, i d'aquí a la propaganda només hi ha un pas.



No em malinterpreteu: jo vull un estat català independent tant com el que més; però també vull uns mitjans d'informació *públics* independents, objectius, plurals i no polititzats. Perquè, en el fons, TV3 és tant meva com del senyor de Pedralbes que vota al PP o Ciutadans, i no vull veure-la en el mateix que és TVE i d'altres televisions allà on governa el PP.



I respecte a la publicació "de les 22:10": jo sóc televident habitual de TV3, però ja fa molts anys que vaig deixar de veure els programes esportius perquè trobo que el 80% dels periodistes (i penso en noms concrets) que hi apareixen són uns "hooligans" i continuament vessen opinions esbiaixades favorables al Barça i atacs al Real Madrid (així que de periodisme, res). I sóc culé fins a la mèdul·la; però no suporto els pocasoltes, encara que parlin en català.