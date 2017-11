Un advocat antifranquista reclama a la UE que retiri el premi a Societat Civil

Aquesta notícia es va publicar originalment el 30/03/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

L'advocat Eduardo Ranz presenta al Parlament Europeu un escrit demanat la retirada del premi a SCC Foto: X.V.

L'advocat especialitzat en drets humans i memòria històrica Eduardo Ranz ha presentant recentment un escrit a l'oficina del Parlament Europeu de Madrid demanant la retirada del premi atorgat a Societat Civil Catalana (SCC) per la seva vinculació amb el franquisme. Es tracta de la primera petició ciutadana a Brussel·les contra la distinció que la plataforma liderada per Josep Ramon Bosch va rebre el passat mes de febrerRanz argumenta la seva sol·licitud assegurant que el moviment unionista manté vincles amb organitzacions xenòfobes, reaccionàries i poc afins a la construcció europea com la Fundación Nacional Francisco Franco, agermanada amb el Front Nacional de Marie Le Pen, i denuncia l'homenatge públic que el president de Societat Civil Catalana va dedicar al líder del partit feixista Fuerza Nueva, Blas Piñar.El lletrat madrileny exerceix així el dret de petició que recull la normativa europea per tal que sigui el propi Parlament qui retiri el reconeixement a SCC en considerar que vulnera els requisits per a l'obtenció del premi. Una sol·licitud que va acompanyada d'un escrit a la Defensora del Poble Europeu, Ombudswoman, en el mateix sentit.Les bases del guardó apunten a "activitats o accions de ciutadans, grups, associacions i organitzacions que demostrin una millor comprensió i integració entre els ciutadans dels estats membres o promoguin la cooperació a la Unió Europea". "Pot tractar-se també d'activitats de ciutadans compromesos amb la cooperació cultural transfronterera o transnacional que contribueixi a enfortir l'esperit europeu", afegeixen els requisits del premi.Ranz considera que Societat Civil Catalana no compleix cap "d'aquests supòsits" i sosté que premis com aquest han de servir per "promoure accions ciutadanes o associatives que fomentin un europeisme avançat, i no per reforçar actituds del passat".L'advocat madrileny ja va denunciar més de 30 alcaldes el passat 11 de febrer per incomplir la llei de la Memòria Històrica en mantenir simbologia franquista als carrers dels seus municipis. Entre les denúncies presentades n'hi havia una contra l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, pel monument del riu Ebre al seu pas per la localitat. Una acció judicial que l'advocat va haver d'elevar al Tribunal Suprem per la condició d'aforat com a senador de Ferran Bel.

