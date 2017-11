L'ovella Xisqueta li arriba a la cara a Alícia Sánchez-Camacho

Aquesta notícia es va publicar originalment el 29/03/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Alícia Sánchez-Camacho, amb l'ovella Xisqueta, a Vic. Foto: J. M. Gutiérrez/Nació Digital.

L'ovella Xisqueta estava molt contenta: "Anem al Mercat del Ram de Vic! La vella capital de la muntanya catalana!". Però just quan era a l'estand de la seva raça en plena fira, vet aquí que unes mans l'engrapen i l'aixequen enlaire, i ella prou morta de por es troba de morros amb una cara que li sona de la tele: ni més ni menys que Alicia Sánchez-Camacho!!La pobra xisqueta vinga a belar -beeee, beeee- demanant ajuda al pastor. Aquelles mans li estaven causant una greu asfíxia "financera" al coll, i l'impedien exercir el dret a decidir que volia alliberar-se de la lideresa. Allò era un estat impropi, no hi havia dret!Camacho havia estat parlant amb el pastor i li havia fet promeses econòmiques si es resignava a ser un bon súbdit de Felip VI. L'havia comprat? L'havia afiliat a la sectorial de xais del PP?La Xisqueta sabia que per allà hi corria el president Mas, però no el veia enlloc. Ni la Carme Forcadell tampoc la va anar a rescatar. I fou així que la Xisqueta va desencadenar un procés d'autodeterminació animal en què, revoltant-se amb les potes li va arribar a la cara a la senyora Camacho. Volia separar-se'n. El seu full de ruta era un altre: reunir-se amb el seu ramat i gaudir de la llibertat.Per fi, la diputada va deixar anar l'ovella, que va recuperar la felicitat tot pensant que tenia per davant tota una vida de llibertat als prats catalans europeus del Pallars. El malson havia passat. El Mercat del Ram de Vic continuava. I conte explicat, conte acabat.

