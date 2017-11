Ekaizer: «A Madrid tothom està content perquè creu que el suflé baixa»

Aquesta notícia es va publicar originalment el 06/03/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Ernesto Ekaizer, amb Pedro Sánchez i Joan Tapia. Foto: Xavier Vallbona.

"A Madrid tothom està content perquè el suflé s'ha desinflat". Així ho manifestava aquest dijous el periodista d'El País Ernesto Ekaizer durant l'acte de presentació del llibre Catalunya sense Espanya? (Grup 62) del també periodista Joan Tapia al Centre Cultural Blanquerna, seu de la Generalitat a Madrid. Ekaizer enviava una advertència a la classe política espanyola: "No us alegreu perquè la marea sobiranista tornarà a pujar".El veterà periodista va dissertar sobre la situació per la que passa el procés català, assegurant que és com una "marea que aparentment ha baixat" després d'haver passat per "grans manifestacions, agitacions, enfrontaments i filibusterismes judicials" entre el governs català i espanyol. Es per això que va advertir la ciutadania i els polítics de Madrid i, en especial, els partidaris del govern de Rajoy que la situació tornarà a revifar.Ekaizer va dir que els encarregats d'articular el sobiranisme s'estan plantejant com "fer arribar la pròxima marea". "Els sectors més combatius de la societat catalana, nucleats entorn l'ANC, ja estan treballant en això", ha subratllat. Segons el periodista, l'Assemblea Nacional Catalana i, en especial, el Govern, preparen "una transfusió de sang al procés sobiranista" centrada en aspectes socials amb l'objectiu de desactivar les forces polítiques emergents.El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, també va participar a la presentació del llibre de Joan Tapia i ho va fer assenyalant que el procés català és "un repte i un desafiament nacional". És per això que va apostar per conscienciar i per fer entendre a la resta de l'Estat que la "crisi que viu Catalunya és també una crisi d'Espanya". "Els polítics hem de fer pedagogia per evitar que la marea torni a pujar i per trobar una solució per a Catalunya", va sentenciar el líder socialista, que va insistir en la via "reformista" per desencallar la crisi institucional entre Catalunya i Espanya.

