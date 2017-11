L'alcalde de Tortosa, denunciat al TS per mantenir el monument franquista

N'hi ha que tireu pel boc gros, però titllar de feixista CiU i un alcalde per no haver fet encara retirar un monument feixista, no vol dir que tots plegats siguin feixistes. No us confongueu.



Primer heu de saber que des de la mort biològica del franquisme a Tortosa hi han hagut 4 alcaldes democràtics, 3 dels quals de CiU amb diverses majories i un altre que era d'IC-V i va canviar al PSC



Segon, cap d'ells ha aconseguit enretirar el polèmic monument, solament s'hi han tret les referències més directes al règim feixista de Franco. Potser hi ha altres factors que fan que encara hi hagi el monument.

No sigueu tant simplistes.



I pel "comentarista" de "més amunt", els "reciclats", no són un "problema" exclusiu de les Terres de l'Ebre.

De fet de directes per raons biològiques en resten ben pocs arreu del nostre país, i els hereus, a parer meu és millor que evolucionin o hagin evolucionat cap a la democràcia i participin en partits democràtics que no pas altres que fins i tot "funden" "associacions" amb noms com ara "Societat civil catalana" o fan gests que fan avergonyir la resta de ciutadans.