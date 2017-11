Es «menteix amb crueltat» sobre els espies, alerta el director del CNI

Aquesta notícia es va publicar originalment el 19/02/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

El director del CNI, Félix Sanz Roldán (segon per l'esquerra), en la presentació del llibre 'Los servicios secretos de Carrero Blanco' Foto: X.V.



El director del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Félix Sanz Roldán, ha denunciat aquest dijous que sovint es menteix "amb crueltat" sobre els serveis secrets espanyols perquè "hi ha molt poca informació". "És natural, hi estem acostumats", ha subratllat durant la presentació del llibre 'Los Servicios secretos de Carrero Blanco' del general Juan María de Peñaranda. Sanz Roldán considera que la manca de dades sobre el Centre Nacional d'Intel·ligència fa "molt difícil fer honor a la veritat".Aquestes manifestacions es produeixen en un dels moments més delicats per als serveis secrets espanyols per la irrupció de personatges com 'el petit Nicolás', a qui es vincula amb el CNI, i per la suposada filtració d'informes falsos per part del ministeri de l'Interior atribuint pràctiques corruptes a diversos polítics, alguns d'ells catalans. "Com se sap poc es tendeix a elaborar", ha subratllat Félix Sanz Roldán.El CNI disposa actualment de més de 3.500 efectius, el 27 per cent dels qual són militars. Segons el seu director es tracta d'un dels centres millor regulats que actualment hi ha a l'Estat espanyol. "No hi ha millor forma de mesurar la qualitat d'un estat democràtic que veure com treballen i es comporten els seus serveis d'intel·ligència", ha assenyalat davant el centenar de persones que han assistit a la presentació del llibre. Sánz Roldán considera que aquests tipus d'organismes no poden actuar al marge dels seus estats ni tampoc decantar-se per idees concretes.El llibre 'Los Servicios secretos del CNI' de Juan María de Peñaranda explica l'origen del Centre Nacional d'Intel·ligència i fa un repàs de l'evolució d'aquest organisme entre el 1968 i el 1973. L'autor fixa el punt de partida dels serveis secrets espanyols al maig del 68 arran de la revolta estudiantil a França. En aquell moment es van començar a investigar els moviments universitaris espanyols i les seves protestes perquè, segons Peñaranda, el règim franquista considerava que hi havia algun "element subversiu, subterrani".El 3 de març del 1972 es van oficialitzar els serveis secrets espanyols. Es va crear una estructura amb delegacions territorials que va rebre el nom de Servei Central de Documentació. El llibre arriba fins als darrers mesos del 73, amb l'atemptat contra Carrero Blanco com a punt i final.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)