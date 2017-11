Llanos de Luna es vanta de tenir el nivell C de català

Fa uns anys era molt facil el nivell C.



Anavas a Vinaros, Valencia i et podies treure el titul en un mati.



Altre cosa es que entenguesis res. Anavas, feies un examen em dos respostes per pregunta i nivell C.



Alguns vam creure mes digne no tenir el nivell C, de la tombola e intentem parlar normalment en catala i escriure com podem.

Perque alguns no tenim un nivell correcte de catala.??

Es podria preguntar a tots el franquistas, feixistes que no van permetre que el estudiexim i a tots el feixistes que reprimien el parlar-ho.





Guaita.¡¡