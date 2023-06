Jordi Ballart governarà amb ERC i Junts a Terrassa

Terrassa 2023 Totes les dades Cens total: 158.703 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 80.703 50,85% Abstencions: 78.000 49,14% Vots nuls: 821 1,01% Vots en blanc: 1.135 1,42% Partit Vots % Regidors

Quines són les línies principals de l'acord de govern entre Tot per Terrassa, ERC i Junts?

Revisar la fiscalitat

Agilitzar els tràmits amb l'administració

Manteniment

Indústria i comerç

Atenció social i escolarització

Habitatge

Mobilitat

Neteja

El tractament de l'extrema dreta

han arribat a un acord per configurar unper als pròxims quatre anys.revalidarà, així, com a alcalde de la ciutat amb els seus socis durant el mandat 2019-2023, i integrant Junts com a nous companys d'executiu.Amb aquest acord, el govern assoleix ladel ple, amb 11 regidors de Tot per Terrassa, 2 d'ERC i 2 de Junts. A l'oposició quedaran el PSC (7), Vox (3) i el PP (2).Les tres forces han escenificat aquest divendres l', en un acte a la plaça del Primer de Maig, en què han presentat el document on han plasmat una "primera declaració de voluntats" i que servirà per traçar el. El nou govern municipal s'ha compromès a tenir eli elper als pròxims quatre anys en un termini de 100 dies. En els primers dies de mandat proposaran una reunió amb el, per tal de reemprendre els "temes pendents amb la ciutat".El primer pas serà dur a terme una diagnosi perper "poder fer més i millor amb el que recaptem". Els tres partits afirmen que cal una revisió en profunditat de l'eficiència de la recaptació de l'administració local.En aquest sentit, presentaran en els pròxims mesos unde l'Ajuntament per garantir que qualsevol ciutadà, empresa o entitat pugui fer tràmits sense processos que els dificultin.Un dels grans temes que va sortir en campanya. TxT, ERC i Junts es comprometen a implementar unque definirà i prioritzarà les zones amb més necessitats i més urgents, com millores generals en la calçada, les cruïlles, la senyalística, l'accessibilitat, l'estat de les voreres...També faran una diagnosi amb els principals punts vermells on sigui necessària una intervenció a l'espai públic per: neteja, il·luminació, visibilitat...Pel que fa als equipaments, es comprometen a incorporar unaals centres d'infància, entitats i de gent gran, i facilitar espais ombrívols als centres educatius per pal·liar els efectes de les onades de calor els mesos d'estiu.La primera passa serà crear una, com a "punta de llança" de la convocatòria del Pacte per la Reindustrialització de Terrassa i el desenvolupament del Pla Director de Polígons d'Activitat Econòmica i del Pla de la Innovació. Per altra banda, hi haurà una regidoria dedicada aElserà un dels principals focus del mandat, amb una gestió que es farà "amb una mirada àmplia i transversal des de diferents serveis influents: mobilitat, neteja, via pública, seguretat...", diu el document.Una de les propostes que va llençar ERC en campanya electoral va ser la creació d'una, que es farà realitat en aquest mandat.Pel que fa a Junts, es treballarà una de les seves principals demandes: reforçar la col·laboració amb lade la ciutat, per tal de repensar l'atenció social i els processos d'acompanyament i suport a persones i entitats conjuntament amb la. Les tres formacions presentaran, durant els tres primers mesos, unEl nou govern impulsarà unamb tots els agents protagonistes implicats: moviments socials, teixit empresarial, constructores i partits polítics."Treballarem per a millorar la mobilitat urbana i la interurbana de la ciutat, entenent que ha de permetre ser facilitadora de trajectes i, alhora, ha de garantir anar avançant cap a unaque promogui hàbits i dinàmiques col·lectives saludables", recull el document.Així, insistiran al Govern de l'Estat per la finalització de laque actualment finalitza al barri de Can Roca, que permetrà descongestionar de trànsit interior la ciutat; vetllaran per aconseguir l'estació de Renfe, una nova estació delsals jutjats i el bus interurbà amb Sabadell i l'aeroport del Prat. També incrementaran elsEs treballarà per la millora del servei de, amb adquisició de maquinària, vehicles i contenidors; i el desenvolupament desegons la singularitat dels barris de la ciutat i quin sigui el millor procediment a cada zona.Amb la irrupció de l'al Consistori, els partits del nou govern municipal diuen que en la seva visió de ciutat, "radicalment democràtica, no hi ha espai per a l'". El projecte compartit per TxT, ERC i Junts té l'únic objectiu de "fer una Terrassa millor per a tothom, vingui d'on vingui, pensi el que pensi, estimi com estimi, resi com resi i parli el que parli", diuen.

