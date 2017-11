Tardà alerta que la Constitució catalana perseguirà els crims del franquisme

Aquesta notícia es va publicar originalment el 16/02/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

El diputat d'ERC Joan Tardà ha rebut un homenatge del 'Foro por la Memoria Histórica' Foto: ERC



La lluita per la recuperació de la memòria històrica i per la reparació dels crims de franquisme és un dels principals compromisos d'Esquerra Republicana de Catalunya al Congrés dels Diputats. La formació independentista ha defensat diverses iniciatives per preservar la dignitat de les víctimes i ha expressat en nombroses ocasions la necessitat de recuperar l'aplicació de la Llei de la Memòria Històrica. La ferma oposició del Partit Popular no ha permès mai la progressió de la tasca dels republicans ni d'altres partits en aquesta línia però bona part de la societat civil sí que ha lloat la seva dedicació.És per això que el diputat d'ERC a la cambra baixa, Joan Tardà, ha rebut aquest dilluns l'homenatge del 'Foro por la Memoria Histórica' per la seva perseverança en la lluita contra els crims del feixisme en un acte que s'ha portat a terme a l'Ateneo de la capital espanyola. Tardà ha agraït la distinció amb humilitat i assegurant que només ha complert amb el seu "deure". "Era, és i serà un anhel de justícia per tants homes i dones víctimes anònimes de la Dictadura, que en tants casos no van ser recordats ni tan sols pels seus’, ha subratllat durant el discurs d'agraïment davant els assistents que omplien la sala.El diputat d'Esquerra s'ha mostrat especialment orgullós de la seva condició de "republicà independentista", i ha avisat que "la constitució de la república catalana" prioritzarà i serà especialment sensible "amb la justícia universal, amb la persecució dels crims contra la Humanitat i els crims de guerra, amb la reparació de les víctimes del feixisme i amb la inculpació dels criminals".En aquesta línia, Joan Tardà ha reclamat a les forces polítiques emergents "el compromís ferm per trencar el model espanyol d’impunitat", i ha acabat denunciat la gran quantitat de vegades que "la reparació no ha estat possible pel model d’impunitat pactat durant la Transició i validat al llarg dels anys per PP i PSOE". "Visca la República Española, Viva la República Catalana independent", ha exclamat per acabar.

