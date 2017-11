Bartomeu i Bárcenas coincideixen al jutjat

Aquesta notícia es va publicar originalment el 13/02/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

L'extresorer del PP, Luis Bárcenas, sortint de l'Audiència Nacional Foto: X.V.



La casualitat ha provocat aquest divendres una coincidència curiosa. El president del Futbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu, i l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, s'han creuat aquest matí a les instal·lacions de l'Audiència Nacional espanyola, al carrer Prim de Madrid. Malgrat tot, no s'han arribat a veure perquè el màxim dirigent barcelonista ha prestat declaració davant el jutge Pablo Ruz en una sala de vistes ubicada a la planta baixa de l'edifici mentre que Bárcenas ha acudit al jutjat central d'Instrucció número 5, situat al segon pis.Bartomeu ha arribat a les onze del matí per donar explicacions com a imputat per un delicte de frau fiscal pel fitxatge del jugador brasiler Neymar pel Futbol Club Barcelona, on s'ha desvinculat de l'operació de fixatge del futbolista . Mitja hora després ha entrat l'extresorer del PP per complir amb la seva obligació de personar-se davant l'autoritat judicial, com fa tots els dilluns, els dimecres i els divendres des que va sortir de la presó de Soto del Real el passat 23 de gener. La casualitat ha portat el president del Futbol Club Barcelona i l'extresorer del PP a compartir instal·lacions durant més de mitja hora.Pablo Ruz és l'encarregat de les instruccions de les causes per les quals Bartomeu i Bárcenas es troben imputats. El jutge atribueix al dirigent barcelonista un frau a Hisenda de 2,8 milions d'euros en un dels pagaments pel fitxatge de Neymar. Pel que fa a l'extresorer, Ruz va decretar el seu empresonament el juny del 2013 per la seva vinculació amb la trama Gürtel.L'anècdota no només ha quedat en la coincidència del màxim dirigent barcelonista i l'extresorer del PP a l'interior de les instal·lacions de l'Audiència Nacional espanyola, sinó que en un bar molt pròxim hi havia els jutges Fernando Andreu, Javier Gómez Bermúdez i Santiago Pedraz prenent una copa de vi en companyia de Baltasar Garzón, condemnat a onze anys d'inhabilitació per prevaricació per ordenar escoltes telefòniques als suposats caps de la trama Gurtel quan aquestes trobaven a la presó. Tots quatre juristes, de caire progressista, compartien confidències escortats per diversos membres de seguretat.

