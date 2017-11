I no són nacionalistes!

les nacions que no volen morir engollides per una altre no són nacionalistes, com ho van a ser? senzillament volen viure lliures i no morir.

En canvi aquelles com al castellana, que ho ha robat tot, nom Hispania, i que ha imposat per les armes la seva visió, llengua, bandera si voleu,... no són tampoc ben bé nacionalistes, són ciutadans que sense saber´ho i utilitzant subterfugis com constitucionalistes i altres falses mentides automatiques, amageun el que són: IMPERIALISTES, SUPREMACISTES, O PER QUE ENS ENTENGUEM: ULTRES NACIONLSISTES. Això no costa una merda entendre-ho. Uns volen viure i respirar, els altres imposar i despreciar. Uns sumen i no exclouen, en canvi els espanyols sempre han despreciat tot allò que ignoren. ës a dir els infinits miralls del´món que els fan veure's lo intrasigents i menyspreables i alshores la impotència els fa ser agressius, sempre són agressius, ja que ha estat un poble tancat al llarg dels segles i que a part de robar i assessinar poca cosa. Amb la nostra independencia aconseguirem que es retrobin i es vegin ells mateixos també, com a castellans-hispans especials però no superiors. Entre altres coses clar.