«Què és Espanya?», pregunta Televisió Espanyola als nens en un programa on ensenyen a boxejar

Sóc un jove de 18 anys de Girona, tant orgullós de pertanyer a Catalunya com a Espanya i em trobo constantment decepcionat per la manipulació indiscriminada que exerceix aquest diàri de pacotilla, sense rigor, que lluns d'informar de qualsevol fet, esdeveniment o notícia consustancial del món que ens envolta es dedica a difamar sutilment qualsevol cosa que pugui fer olor a Espanya. Generalitzant indegudament i tirant d'arguments, tot i que no explícits, populistes i falàcics.

Sou només una eina de manipulació del poble per dirigir a la gent de poc criteri cap a un nacionalisme exacervat, cec i hipòcrita que no fa cas de raons i és cega per la vena de l'independentisme.

No vull jutjar l'independentisme, tot i saber molt de política reconec que és un tema complicat i que conté molts interessos implícits dels quals ningú parla.

Però de veritat, aquest diàri no el soporto, publiqueu sense miraments qualsevol bestiesa: "Consumir un hibuprofè al dia augmenta la vida fins a 12anys"...

siusplau, que els vostres lectors s'ho creuen!!

I que dir d'aquella recopilació de tweets d'odi d'alguns espanyols, a cas són mostra d'alguna cosa els misatges que puguin publciar una minoria? no són representatius ni molt menys. La intel.ligència i el respecte no venen donats per la nacionalitat, tant d'odi promulguen els tweets esmentats com vosaltres amb aquestes notícies radicals.

En aquest programa no es fa res extrany, siusplau, compliu l'ètica periodística.

Atentament: Un intel.lectual que pensa sense dogmes.