Cuní pronostica les plebiscitàries l'11 de setembre de 2015

SI Anònim covard per que ja deus saber que tot ANÒNIM Es una persona covarda hi devil que te POR al que diran he Que ha fet el Govern Català per la LLengua Catalana fins avui ? res de res sino mira la nostra llengua Catalana esta mès morta ara que en la Dictadura de Franco he Ara tots els joves canten en Castellà ho en Angles en català ben pocs que no sorten ni per TV--3 aquesta treu els que canten en Castellà ..NO me diguis jo perjudicu la llengua catalana CUAN C.I.U. Y E.R.C. ,, Diuen si tenin una CATALUNYA INDEPENDENT Lo primer que faran sara fer que LA LLENGUA ESPAÑOLA HOSIGUI LA CASTELLANA SIGUI OFICIAL . Hosigui tanta lluita per no res per seguir parlam en castellà ala Força he EL GOVERN CATALÀ Don premis de la Cultura Catalana els Escriptors que escriuen en Castellà aixo si es fer mal ala Cultura Catalana escripta en català Cuan volguis seguin parlam del tema de qui fa mal aque he