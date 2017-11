La #ViaClaver o perquè els partits independentistes no han de concórrer a les eleccions espanyoles

En un escenari en que el sobiranisme, després d'unes plebiscitàries, governés Catalunya, per coherència, per legitimar-nos.

Però en qualsevol cas, què us fa pensar que la majoria absoluta de Podemos afavoreix la independència?.

Sense majoria d'aquests, veuríem en què i amb qui s'arrenglerarien de debò. Jo no els trobo tan macos. En definitiva pactaríem amb una Espanya dividida i hostil, un escenari poc amable però que acreix l'independentisme, davant la realitat de la intransigència.

Amb Podemos governant Espanya, aquesta es renta la cara i ens pot fer la oferta del millor. I nosaltres, pressionats per la comunitat internacional, haver de negociar en condicions desfavorables.

Que es visualitzi un canvi no vol dir que aquest canvi es produeix-hi d'un dia per l'altra. Molts hem vist morir Franco i arribar la Generalitat, i en acabat una democràcia formal que s'ha demostrat ben irreal. Tal com la Unió Europea no ha estat el que predicava.

Un estat té molts interessos que el fan estar per sobre de polítics. De fet si s'han de desfer de polítics corruptes ho farà. Sempre trobaran qualsevol altra disposat a continuar el joc.

Acceptar la via federalista seria tornar a una transició de trenta anys de la que en sortiríem més afeblits.

De fet ja hi deu haver gent influint per aquest escenari, que sacrifica uns peons i afebleix alguna corporació rival per ocupar ells els llocs.

Potser sóc una mica recargolat, però la experiència de la observació de com funciona la política i els interessos econòmics així m'ho fa pensar.