Militars espanyols demanen a Rajoy que escolti Catalunya

preguntant als líders pro-colònia, si també hi enviaran tant alegrement com els d´altres mares i pares els seus fills després de passar-los per la caserna, un cop s´hagin fet les eleccions de l´any que bé on tot el món veurà la REALITAT CATALANA= VOLENÇA MAJORITÀRIA DE ESTAT CATALÀ = LLIBERTAT DEL POBLE CATALÀ.





Parlen de l´ejército perquè saben que amb les policies no en farien prou per a reprimir-nos, com en la darrera els caldrien els caquis, però aquests pateixen perquè tots junts no superen el mig milió d´uniformats, i mig més de reservistes de certa edat per a un país llunyà i muntanyós com el nostre, de climes no sempre agradables.



Dubto molt que les mares espanyoles, com les catalanes, vulguin veure els seus fills dins de sacs de plàstic per la BOGERIA DE CERTS POLÍTICS I FANÀTICS SALVAPATRIES ESPAÑOLS, i per això estem comprovant com els alts càrrecs de l´ejército espanyol, demostrant professionalitat, intel·ligència i sobretot responsabilitat que els manca a molts polítics espanyols, els està apretant per a que raonin, abans de fotre un ridícul històric, encara que sigui veient com cascos blaus els xuten cap a casa seva, si no ho han impedit abans, cosa que nosaltres els Catalans també observarem atentament.





Estic segur que totes les mares espanyoles, com les catalanes, prefereixen veure com es fà justícia universal acabant per fí un autèntic CRIM CONTRA LA HUMANITAT que de moment ha durat 300 anys, com és LA COLONITZACIÓ DE CATALUNYA, sent el món una mica millor per als que encara hi som i els que vindran, inclosos els seus fills i els fills d´aquests, si esperem, cap boig fanàtic salva pàtries de la meseta els envia a l´escorxador com passaria amb els nostres, coses de la guerra...





Nosaltres els Catalans no ens hem mogut de la nostra mil·lenària terra, MAI hem atacat a españa=Castilla, sempre i durant segles només ens hem defensat de les seves constants agressions i deliris imperials, fins que fà 300 anys aconseguiren colonitzar-la.



Estaria bé que la darrera colònia del món (exceptuant enclaus com Gibraltar o illes caribenyes en mans d´holandesos) fós totalment diferent a com han estat tots els processos internacionals anteriors, és a dir de la millor manera possible per a tots dos implicats, civilitzadament, entenent l´ocupant, com a més fort i per això tenint tota la responsabilitat tot i ser l´autor del crim contra la humanitat, que no estaran eternament sotmetent i reprimint tot un poble, i menys ara que les víctimes, els Catalans, ja no es creuen més la única victòria que els colonitzadors aconseguiran mai, haver-nos fet creure, sovint a través dels "nostres polítics" venuts, que no som una colònia en tota regla des de fà 300 anys.

És per això que els militars, ara "enxampats" ho diuen obertament, com qui tant li fot que l´hagin caçat fent una malifeta. Un CRIM CONTRA LA HUMANITAT NO ÉS UNA MALIFETA. EL TERRORISME D´ESTAT, AQUEST QUE PROMOU LA COLONITZACIÓ DE TOT UN POBLE AMB LA PERVERSA CONNIVÈNCIA DELS ESTATS DE LA UE QUE ENS ENVOLTEN I CO-AUTORS DEL CRIM, TAMPOC.



Fer justícia a la humanitat no és mai una deshonra per a cap estat ni exèrcit. El contrari, que és el que està passant amb Catalunya SÍ.

El millor que poden fer és demostrar que no són els mateixos del 1714 quan començà la colonització, que són millors persones en un món millor com volem tots, i marxar tranquil·lament però sense pausa per on van venir, o pendrem mal tots. El que menys sap de fútbol sap que hi ha dues porteries. NO SEAMOS ESTÚPIDOS.