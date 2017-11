Presenten Muriel Casals a Madrid donant Catalunya per perduda

Aquesta notícia es va publicar originalment el 19/11/2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

La presidenta d'Omnium, Muriel Casals, i el catedràtic d'Economia, Javier Ruiz-Castillo, aquest dimecres a Madrid Foto: X.V.



Ja són molts els personatges del panorama polític, econòmic, social, cultural i acadèmic espanyol que comencen a entendre la demanda catalana i a assumir que cal afrontar la situació aviat. Fins i tot ho ha expressat la caverna mediàtica madrilenya, que ha demanat a Mariano Rajoy que mogui fitxa i faci algun gest al respecte. Això sí, ho ha fet a la seva manera, amb agressivitat, menyspreu i abocant tota mena d'insults cap a aquells que no comparteixen el seu discurs.El que no és gens habitual és escoltar paraules de resignació procedents de la capital espanyola donant Catalunya per perduda com les que avui ha pronunciat el catedràtic d'Economia de la Universitat Carlos III de Madrid, Javier Ruiz-Castillo, durant la presentació de la presidenta d'Òmniun Cultural, Muriel Casals, en un esmorzar informatiu a Madrid. "Catalunya ja és fora del país, ja no hi és, és qüestió de temps", ha assenyalat el també doctor i màster en Economia per les universitats de Northwestern i d'Essex.Això sí, ho ha fet davant un auditori majoritàriament catalanoparlant i mancat de representants de l'Estat, que no han mostrat cap mena d'interès en les explicacions de Casals sobre els motius que han portat el país a l'actual situació. Potser, l'assistent més pròxim a les institucions espanyoles ha estat l'exsecretari d'estat de Seguretat del govern de José María Aznar, Ricardo Martí Fluxá. Els que no s'han volgut perdre l'exposició de la presidenta d'Òmnium són el portaveu i el diputat d'ERC a Madrid, Alfred Bosch i el diputat Joan Tardà, ni el senador de Convergència i Unió, Josep Lluís Cleries.Durant la seva presentació, Javier Ruiz-Castillo ha criticat aquells que sostenen que l'escenari de ruptura està promogut per una "elit catalana", tot assegurant que ho diuen perquè és més fàcil "torejar amb un grup reduït que no pas amb més de dos milions de ciutadans". "Del que es tracta és d'intentar augmentar les possibilitats per a un final feliç", ha sentenciat.La presidenta d'Òmnium Cultural ha estat prudent durant l'acte d'aquest dimecres a Madrid i no ha aixecat massa el to per no ferir sensibilitats. Això sí, ha deixat les coses clares amb afirmacions com "necessitem un Estat" o "volem ser un bon veí d'Espanya". Muriel Casals ha mirant de fer pedagogia i de fer entendre que "el catalanisme ha passat de voler transformar Espanya a voler canviar la seva relació amb l'Estat".Així mateix, ha defensat el procés de participació ciutadana i ha intentat transmetre el sentiment dels catalans el passat nou de novembre: " El 9-N ens vam sentir com volíem ser, com a ciutadans d'un país normal. Ens vam sentir sobirans. No manava ningú més que el Govern de Catalunya".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)