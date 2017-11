Societat Civil proposa traslladar el Constitucional a Barcelona

Aquesta notícia es va publicar originalment el 12/11/2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Josep Ramon Bosch i Josep Piqué, minuts abans del col·loqui. Foto: Xavier Vallbona/Nació Digital.

combat ideològic"

El president de Societat Civil Catalana, Josep Ramon Bosch, ha recomanat aquest dimecres al govern espanyol "bons gestos i bones paraules" cap a Catalunya com a mesura per frenar i desactivar el moviment independentista. Considera que "judicialitzar" la política entre Catalunya i Espanya no ajuda a rebaixar la tensió ni a restablir les relacions entre el govern de la Generalitat i l'executiu de Mariano Rajoy. "Els catalans necessitem que Espanya ens digui que ens estima", ha exclamat durant un esmorzar informatiu a Madrid.Per aquest motiu, Josep Ramon Bosch ha proposat traslladar algunes de les principals institucions de l'Estat a Barcelona. "És incomprensible que no s'hagi reformat el Senat. Quan es faci, s'hauria de traslladar la nova cambra territorial a Barcelona i donar-li rang de capital institucional d'Espanya, o bé traslladar el Tribunal Constitucional", ha subratllat Bosch davant els assistents, tot assegurant que "aquest seria un possible gest raonable i necessari" per part de l'Estat.El president de Societat Civil Catalana considera que s'ha de tenir en compte el 9-N perquè "menysprear i ridiculitzar el que va passar diumenge seria un exercici d'autoengany". Amb tot, defineix el procés de participació ciutadana com una "etapa més del debat secessionista" i ha assenyalat que l'independentisme està "molt lluny de la majoria". Al seu parer, la societat catalana ara mateix està dividida en "secessionistes", en "desmotivats" per la seva situació personal i en "emprenyats" amb un sentiment d'abandonament.El president de Societat Civil Catalana no creu que Artur Mas, hagi guanyat "la batalla" a Mariano Rajoy després de la jornada de diumenge, però s'ha mostrat convençut que ha "guanyat la partida nacionalista a Junqueras". "L'estat és prou potent per imposar seny, a banda de la llei", ha manifestat.L'esmorzar informatiu d'aquest dimarts ha comptat amb la participació de l'exministre del govern d'Aznar, Josep Piqué, que ha fet de teloner de Josep Ramon Bosch. Durant la seva intervenció, ha lamentat que el discurs sobiranista hagi estat "hegemònic i l'únic existent" fins ara a Catalunya, i ha considerat que es troba a faltar "una major dosi de combat ideològic" basat en la idea de "junts, millor". "Més enllà del compliment de la llei com a condició necessària per a la convivència s'ha de transmetre il·lusió, convicció i esperança. Fer política", ha conclòs.L'auditori que escoltava Bosch i Piqué estava conformat per un elenc notable de personalitats, des de l'assessor principal de Mariano Rajoy, Pedro Arriola, al ministre de l'Interior espanyol, Jorge Fernández Díaz, passant per la diputada del PP i líder de Libres e Iguales Cayetana Álvarez de Toledo, o la dirigent del nou PSOE de Pedro Sánchez Meritxell Batet.

