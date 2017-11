Fernández Díaz nega pressions a la Fiscalia i veu Mas fora de la llei

Pensa que més tard o més d'hora, hauràs de tornar a Catalunya, probablement, espero i desitjo, una Catalunya lliure i independent, com justificaràs la actitud que has tingut com a ministre espanyol?, calia ser tan cruel, o és el peatge que necessites per que no et piquin la cresta el teu govern neo-franquista, personalment crec que et va la marxa, però pensa en el futur, la vida dóna moltes voltes, i ha de ser molt dur el menyspreu i que no et mirin a la cara, pensa-t'ho!.