Els diaris espanyols comencen a reclamar a Rajoy que es mogui

Aquesta notícia es va publicar originalment el 10/11/2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Les principals capçaleres espanyoles ja no només demanen al president de la Generalitat, Artur Mas, que es faci enrere i retiri el seu "desafiament secessionista", sinó que ara comencen a veure que el govern espanyol també s'ha de moure. És per això que l'editorial del diari El Mundo emplaça Mariano Rajoy a "fer política per desactivar l'independentisme" perquè considera que només amb "el dic legal" no s'aturaran "els embats dels independentistes". "Rajoy ha de buscar una solució política per a Catalunya perquè la llei per sí sola no basta per detenir una demanda d'independència que guanya adeptes cada dia", subratlla. El rotatiu dirigit per Casimiro García-Abadillo titlla de "simulacre i de ficció democràtica" el procés participatiu d'aquest diumenge i demana a Artur Mas que faci una reflexió perquè només ha aconseguit "mobilitzar els seus, i ni tant sols a tots". El País apel·la al diàleg i demana a Artur Mas i a Mariano Rajoy que seguin a la taula per iniciar les converses. "Més enllà de qüestions concretes, els dos executius han d'establir un pla de treball, un mètode i un calendari àgil per identificar el ventall de grans qüestions susceptibles de reformes decisives que puguin pavimentar una solució creïble, compartible i duradora", assenyala el text. Respecte al procés de participació ciutadana, el País fa una doble lectura en clau catalana. D'una banda, considera que Mas ha aconseguit l'èxit de mobilitzar la majoria independentista, i de l'altre critica que la participació no hagi arribat a un terç del cens. "Mas ha obtingut al mateix temps un èxit i un fracàs", afirma.L'editorial del diari dirigit per Francisco Marhuenda, La Razón , obvia els 2.250.000 catalans que han participat aquest diumenge del 9-N i només dedica el seu escrit d'opinió a carregar contra la figura d'Artur Mas. Acusa al president de la Generalitat d'haver desobeït "les resolucions dels més alts tribunals d'Espanya i d'haver obstruït la via de qualsevol procés de diàleg institucional", i assegura que haurà de ser la justícia la que "repari el bé jurídic atropellat" perquè el procés de participació ciutadana ha estat "un acte clarament anticonstitucional". Malgrat tot, l'escrit diu cap al final que cal tornar al diàleg i que cal "tractar de refer la fallida moral d'una part de la societat catalana".Finalment, la notícia d'obertura de l' ABC també titlla de "farsa i de simulacre" un procés de participació ciutadana "sense validesa legal". Creu que el 9-N no ha servit de res i que el president de la Generalitat està condemnat ara a negociar amb el govern espanyol allò que va qualificar de "referèndum definitiu". "Votar per tornar a començar", sentencia, i conclou dient que haurà d'escollir novament entre "diàleg ruptura".

