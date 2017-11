Mario Vargas Llosa: «L'independentisme no prosperarà»

Aquesta notícia es va publicar originalment el 08/11/2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Mario Vargas Llosa ha participat a l'acte a Madrid de Libres e iguales Foto: X.V.



L'escriptor i pensador peruà Mario Vargas Llosa, s'ha posicionat obertament des del primer dia del costat dels moviments espanyolistes que s'oposen al procés sobiranista i a la celebració d'una consulta a Catalunya sobre el futur del país. Aquest diumenge ha participat en l'acte que la plataforma Libres e Iguales ha portat a terme a Madrid per expressar el seu rebuig al 9-N i no ha vaticinat un futur massa encoratjador a l'independentisme: "Crec que aquest moviment no prosperarà. Al final, la immensa majoria del poble espanyol que va votar a favor de la Constitució sortirà en la seva defensa cada cop que estigui en perill".

L'intel·lectual peruà també considera que l'executiu de Mariano Rajoy hauria d'actuar amb "més iniciativa" davant el problema i traslladar "una major solidaritat als catalans que se senten espanyols, que són una majoria". "Crec que molts d'aquests ciutadans se senten desemparats i orfes per la manca de suport de la societat i de l'Estat", ha subratllat davant els mitjans de comunicació. Així mateix, ha titllat el 9-N "d'atropellament" a la Carta Magna i a la democràcia per afegir que es tracta d'una "transgressió" i d'una "violació deliberada" a la llei.Libres e Iguales ha aconseguit aplegar aquest dissabte desenes de persones davant de l'ajuntament de Madrid, a la plaça de Cibeles. Entre els assistents hi havia l'exsecretari general de Comissions Obreres (CCOO), José María Fidalgo, la presidenta de l'Associació de Víctimes del Terrorisme, Ángeles Pedraza, el dramaturg català, Albert Boadella, així com el diputat d'UPyD al Congrés, Toni Cantó. També hi havia una àmplia representació de VOX.Aquest cop l'acte no ha comptat amb la participació de cap membre del govern espanyol com ha passat en d'altres ocasions en què s'hi havien vist cares com la de l'exministre de Justícia, Alberto Ruiz-Gallardón.Després de la lectura del manifest de la plataforma espanyolista a càrrec de l'exlíder del CCOO, José María Fidalgo, els assistents han pronunciat diverses consignes com "No nos engañan, Cataluña es España" o "Mas dimite, España no te admite". Malgrat algun participant més motivat del compte, el to ha estat tranquil i festiu i no s'han produït incidents.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)