«Todos somos Cataluña», mobilització contra el 9-N a Madrid

Doncs coses així són les que han portat a la situació actual.

Deixant, com pertocava, l'Estatut del 2005 sense tocar-li ni una coma, Catalunya hagués encaixat potser 50 anys més amb Espanya.

Amb l'Estatut retallat del 2006, en vigor entre 2006 i 2010, l'encaix de Catalunya amb Espanya hagués durat potser 25 anys.

Però el PP de Rajoy va començar una campanya brutal contra aquest Estatut, negant-nos fins articles que tenien altres comunitats autònomes, entre elles de les seves, i desfermant un anticatalanisme visceral a l'Estat espanyol. Allò que la gent votava sense més explicacions que "es contra los catalanes". Junt amb una campanya de la caverna mediàtica madrilenya, que ja havia començat el 1993, trencant l'esperit de la transició, i que portava a estats d'ànim com aquells de "catalanes, tu decides" i per l'estil.

Alhora que un TC caducat, amb els membres no renovats com pertocaria, manipulat fins al punt que un membre va ser recusat per molt menys del que ara diuen que "no importa" i sota innegables presions tant del PP com del PSOE, va emetre la desastrosa decisió del 2010 de catastròfics efectes. La gran manifestació a Barcelona unes setmanes després en va ser la resposta.

Des d'aleshores el govern central de l'Estat no ha parat en la seva conducta separadora, sense voler prendre consciència de la realitat catalana i del seu esforç i abnegada col·laboració durant dècades amb els que a canvi difamaven, mentien, menyspreaven, insultaven i amenaçaven, començant per negar-ho tot. Començant per negar Catalunya, la seva realitat nacional i cultural, el seu expoli fiscal i econòmic, la seva descapitalització per part de les entitats que haurien d'estar per servir-la i protegir-la, la seva caiguda en el ranking de la riquesa i de la qualitat de vida de les comunitats autònomes espanyoles, la seva sobreexplotació... de la que tothom se n'adonava al cap de poc - començant pels estrangers que hi tenien contacte - menys l'Estat espanyol i els seus ideòlegs i els beneficiaris de la situació, que ho consideraven drets adquirits.

Encara el president català Mas va anar a veure al president espanyol Rajoy per parlar del pacte fiscal, quelcom que ben fet potser hagués perllongat un mínim de 12 anys l'encaix, però l'aparell espanyol s'hi va negar rotundament. Més encara, va impulsar nous fronts oberts des de feia uns anys, com el tema de la llengua (pel que Catalunya va renunciar a moltes coses), el de la manca d'inversions, noves lleis d'educació imposades, recentralització, etc.

Després de tot això, Catalunya ja no encaixa, no pot encaixar amb l'Estat espanyol, i no per culpa dels catalans, que han mostrat una paciència, una generositat, una abnegació i una resignació exemplars durant tot aquest temps, suportant allò que per molts altres hagués sigut inaguantable; amb la col·laboració d'uns quants col·laboracionistes catalans que des d'un ventall d'opcions de la bona fe fins l'autoodi, havien fet el joc a aquest estat de coses amb una disciplina i un col·laboracionisme i amb un oblit dels propis interessos dignes de millors causes. Ara tot això ja no cola, ja no és de rebut, ja no s'accepta ni es considera més, i els que fan aquest doble joc queden al descobert, en evidència.

Manifestacions com aquestes són la senyal de que l'Estat espanyol i Catalunya no estan en la mateixa ona, no viuen la mateixa realitat, no comparteixen la mentalitat i que per tant tot i la seva proximitat geogràfica i històrica estan ja molt allunyats i separats.