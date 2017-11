Primera demanda contra les urnes

Manos sucias que cony s'ha cregut? que ells són mes que ningú? i la llibertat d'expressió quina es aqui? que es pensen que els hi farán cas? seria el mateix exemple que aqui l'unic que volen es que s'escoltin a la minoria sorollosa i això NO PASSARÂ MAI!



EL 9N TOTHOM A VOTAR PETI QUI PETI! i diguin el que diguin els porcs de "sindicats" aquets com sempre utilitzant el joc brut contra la Democràcia i la llibertat de les persones que està en joc.



Aquets pallasos vejestorios de Manos Sucias no són dignes de ser escoltats sino de ser IGNORATS totalment no mereixen ni cap tipus de respecte ni cap tipus d'atenció. peti el que peti que tothom es mantingui a les urnes oferint resistència els MOSSOS no podràn treure les URNES! la gent pot fer parar els mossos això sí sense agredir a NINGU!



Foten pena molta pena.. el 9N VOTEM INDEPENDÊNCIA amb aquets fetes encara ens reafirmen més i encara fan que tinguem més ganes de marxar d'aquest merca estat corrupte càcic i faxa gràcies un cop MES per demostrar el vostre tarannà en vers al món faxes asquerosos de Manos sucias!



INDEPENDENCIA JA!!!!!!! FOTEM EL CAMP!