Un magistrat de l'Estatut adverteix: «És inútil enfrontar-se a l'Estat»

"que és el monopoli que permet que visquem en una societat lliure i pacífica"

Només en un cap malaltís, mancat d'oxigen, amb greus deficiències emocionals i cognitives i pot elaborar un pensament com aquest que ell expressa. Ve a dir quelcom com; els ciutadans catalans han de viure per la força del feixisme espanyol o per manu militari, dins la societat espanyola que és lliure i pacifica.



La societat que ell ens vol obligar a viure no es lliure, perquè per ser-lo cal reconèixer altres formes de vida fora de la seva societat.



Tampoc és pacífica perquè no li tremola la ma ni la paraula per dir que l'us de la força per part de la seva societat per obligar-nos a viure en ella, és legitim, natural i constitucional, bé això ultim, sí.



Quan un d'ells envestit d'una pretesa neutralitat parla en aquest termes, posa de manifestació la més gran forma de feixisme, jo puc fer allò que em roti, que em passi...i tu,vosaltres, fareu o us fotré un joc d'hòsties. "La maté porque era mía".



Això és Espanya?, sí?, doncs si Espanya és això, a la merda Espanya, a la merda aquest discapacitat intel·lectual i emocional..no som, no serem mai espanyols, mai.



A aquest australupitecus i a tots els que son i pensen com ell; avui, demà o demà passat marxarem i si per mi fos fotria unes fronteres que de cap manera podessin els australupitecus, passar mai, mai..serem lliures malgrat el seu feixisme.