El Constitucional tampoc falla

Ni prohibiran que la gent vaigui a vota el 9N, es a dir als independentistes no els hi tacaran la boca... ni al TC els hi tancaran la boca a l´hora de pronunciar-se en contra del 9N. Apart que internacionalment no diuen res de res de les estira i arronsa, entre els independentistes i el govern de Madrid, UNA COSA SI QUE ES CURIOSA, TANT UN BANDO COM UN ALTRE BANDO, PASSI EL QUE PASSI TENEN LA POLTRONA ASSEGURADA, A UNS 4000-6000 EUROS MES, MES DIETES PAGADES, TRANSPORTS ETC ETC, SI US PENSEU QUE EL DILLUNS LA GENT ES TIRARA AL CARRER, ANEU MOLT EQUIVOCATS, JA QUE ESTE DE ANAR A TREBALLAR, QUE SI NO DESPRES SI QUE PERDREU LA POLTRONA I BEN ASSEGURADA, APART NO DIUEN RES DE RES DE LA EXTRA, QUE FA PENSAR QUE NO LA COBRAREM, I SEMBLA SER QUE ELS CASOS DE CORRUPCIÓ A CASA NOSTRA AUMENTEN PER MOMENS, I MES SI S´HA POSAT EL FERNENDEZ DE LA CUP A DEVANT DE TOT... CAMES AJUDEUME DEL QUE BE, AQUES DE LA CUP ES UN PODEMOS A LA CATALANA PERO AMB TONS DE RADICAL ESQUERRA, SI ENTREN AL PARLAMENT IGUAL ELS VEIEM PACTAN JUNTS, UNA COSA ESTA CLARA:



1.- INTERNACIONALMENT PASSEN DEL PROCES SOBERANISTA.



2.- TOC D´ATENCIÓ INTERNACIONALMENT AL GOVERN DE MADRID PER ALS CASOS DE CORRUPCIO.



3.- I AQUEST 9N MOLTS FAREM LA RIALLA I EL COR FALS, A L´HORA DE ANAR A VOTA.



NOTA: FEU FOTOS, WASSAPS I SELFEIS D´AQUEST, I ELS COMPAREU AMB ALTRES MANIS DEL 11S, I VEUREM UNA COSA, QUE SEMPRE SOU ELS MATEIXOS, PER AIXÓ RES DE NOU DEL NOU 9N.