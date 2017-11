Esperanza Aguirre: «Catalunya és part de la meva vida»

Hi tinc família i amics, hi he viscut un temps, hi vaig sovint. Però vull la independència de Catalunya.



Senyora Aguirre, no ens vingui amb excuses. Vostè creu en la nació espanyola i per això defensa la unitat de l'estat espanyol. És per això -per nacionalisme- que està en contra de la independència de Catalunya.



Si Catalunya no fos part de la seva vida, igualment estaria en contra de la independència oi?



Els espanyolistes van posant excuses per no haver de reconèixer el seu nacionalisme. S'han passat tants anys dient que són "no-nacionalistes" i que els nacionalistes són els altres, que ara no es poden menjar les seves paraules. Se n'haurien de menjar tantes que no els cabrien a l'estómac. Per això posen tota mena d'excuses: que sí Catalunya és part de la meva vida, que si el castellà seria perseguit, que si Catalunya es quedaria fora d'Europa, que si seria un desastre econòmic, que si és il·legal, que si hi ha altres problemes més greus que la independència...



Excuses i més excuses per no haver de dir la gran veritat.



En aquesta guerra hi ha un bàndol honest i un bàndol que no diu la veritat. Els independentistes som honestos. Diem que Catalunya és el nostre país i que per això volem que sigui independent. Estaria bé que els de l'altre bàndol diguessin el mateix: que defensen la unitat de l'estat espanyol perquè creuen que Espanya és una nació i no es pot trencar. Aquesta és la seva gran veritat, encara que no la confessin.



Si tot aquest procés servís al menys perquè els espanyolistes reconeguessin el seu nacionalisme, ja hauríem aconseguit alguna cosa. Si més no deixarien de dir-nos a nosaltres nacionalistes, com si ells no ho fossin.