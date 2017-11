La Moncloa impugnarà el nou 9-N tot i que el Consell d'Estat ho desaconselli

Perquè Espanya és la llei de l'embut i nosaltres ens toca estar al cantó estret, on res no passa, només un rajolinet.



Per tant, sabent-ho, si us plau, si us plau, si us plau, si volem fer la consulta tant sí com no, que aquesta vegada tinguem un pla definit, clar, realitzable i sense improvisacions.



No ens podem permetre més reunions de 6 hores amb manifestos finals buits, més suspensions cautelars de campanya, més trencadisses i contradeclaracions.



Això va per tots: especialment pels partits, però també per a ANC i per Òmnium, que han de tenir molt clar què faran.



Ja sabem que la consulta serà impugnada.



Ara tinguem preparats els mecanismes per tal que als 10 minuts de reunir-se el constitucional (que és el què trigarà en redactar el text suspenent-la), expliquem com o bé fer-la i tirar pel dret, o simplement com passar full amb dignitat, fer una sonora acció de protesta i convocar les plebiscitàries (ja no hi som a temps de fer desobediència civil: s'hauria d'haver plantejar molt abans). L'únic que no ens podem permetre és fer el ridícul.



Ah, i que no em vinguin un altre cop amb l'argument de "Ho tenen tot pensat però no ho diuen perquè ja se sap... el CNI!", perquè l'altra vegada també ho tenien tot pensat i és clar que no hi havia ni pla B, ni pla C ni res.



P.S. Recordo a tothom que l'ANC va presentar 700000 firmes demanant que el parlament proclami la independència si no es deixa fer la consulta, i recordo que ERC+CDC+part d'ICV+CUP són suficients per fer-ho, o sigui que no cal ni plebiscitàries, si m'ho fas dir.