El Madrid no aconsegueix aturar la simbologia feixista al Bernabéu

holaa a todos! fijaros en lo que ha dicho alguien en un comentario. que nadie llevarála bufanda que dice "indios de mierda" en un partido entre Espanya y cualquier país sudamericano. porque lleva un mensaje fascista, provablemente. pero lo aceptais, muy bien. haced el favor de ser justos y leed las frases en letra pequenya del resto de bufandas y por favor, comentad vuestra opinión, sobre si os parecen ofensivas, o si son simplemente frases ocurrentes y respetuosas con el rival. yo no veo malo desear la derrota o expresar la afinidad contraria hacia un equipo, pero de ahí a insultar y perder el respeto a los afines a un club, y escribir en contra de quien califica eso de fascista en lugar de bajar la cabeza avergonzados, me parece desacertado. y más teniendo en cuenta que hay representado el símbolo del águila, relacionado con el franquismo. estaremos de acuerdo que el franquismo es fascismo, no?

otro tema. lo de la inmersión linguística no os lo creáis tanto. la gran mayoría de nacidos en catalunya, en una família catalana, acostumbramos a aprender como lengua materna el catalán. y lo usamos a diario en casa y con amigos, en suenyos, lo leemos por placer, como un castellanoparlante lo hace en castellano. vivimos en catalán. no caigas en el error de pensar que es el caso de tantos bascos, que no es que me alegre, por supuesto que no, que pocos hablan el euskera en comparación con los catalanoparlantes. por favor, antes de hablar de algo, informaros mínimamente, porfavor. algún conocido tendréis que haya estudiado en catalunya almenos 6 meses. hablad de eso con ellos. intentad conocer la realidad con historias en catalunya con protagonistas de otras comunidades para ver cómo son realmente las cosas aquí. y no vale con un solo ejemplo, pillines! jejje grácias