Bernad: «El 'petit Nicolás' mitjançava entre Pujol i l'Estat a canvi d'ERC»

Aquesta notícia es va publicar originalment el 25/10/2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

El president de Manos Limpias, Miguel Bernad.

El "petit Nicolás" va oferir a la família Pujol rebaixar-los la pressió de la justícia espanyola si els facilitava algun "dossier" sobre Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Així ho explica ael secretari general del sindicat ultra Manos Limpias, Miguel Bernad, que assegura que el jove ho va negociar en nom de la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría amb l'advocat de la família de l'expresident, Cristóbal Martell. Bernad afegeix que Francisco Nicolás Gómez Iglesias li va explicar tota aquesta estratègia en una de les trobades que van mantenir.Bernad es mostra convençut de l'existència d'una negociació entre les dues parts, perquè "el fiscal no va presentar mesures cautelars" per a Jordi Pujol Ferrusola quan va declarar com a imputat davant el jutge de l'Audiència Nacional espanyola Pablo Ruz pel presumpte cobrament de comissions il·legals. "Què menys que demanar la retirada del passaport. És incomprensible", subratlla el secretari general de Manos Limpias, per afegir que aquesta actuació ha permès el fill de l'expresident de la Generalitat "ocultar diners quan li trepitjaven els talons".A canvi dels beneficis judicials que obtindria la família Pujol, el govern espanyol aconseguia informació confidencial sobre la formació independentista. "L'enemic ja no són ni Jordi Pujol, ni CiU. El procés secessionista el porta ERC amb la societat civil. Ells volien veure quina informació tenien els Pujol sobre ERC", remarca Bernad, per continuar afirmant que es va adonar de tot plegat després de la compareixença del primogènit de Jordi Pujol a l'Audiència.En una entrevista a El Mundo , Bernad assegurava que el "petit Nicolás" li va explicar que els Mossos d'Esquadra l'estaven espiant, "i em va mostrar dues converses privades meves". "Aquestes gravacions meves les atribuïa explícitament als Mossos d'Esquadra i no al CNI. A més, també deia que tenia un dispositiu per controlar les trucades telefòniques de qualsevol ciutadà espanyol. En un moment donat, va començar a moure un telèfon i tenia accés a tot tipus d'informació de matrícules de cotxe i de ciutadans", assevera Bernad.Totes aquestes converses que Francisco Nicolás Gómez Iglesias va mantenir amb Bernad tenien com a objectiu últim aconseguir que el sindicat ultra suavitzés la pressió judicial contra Iñaki Urdangarin, gendre del rei Joan Carles. "Nosaltres li vam dir que no cediríem en el tema de la infanta i no va aconseguir absolutament res", s'exclama Bernad.Finalment i malgrat no haver aconseguit el seu propòsit respecte a la filla del rei espanyol, el "petit Nicolás" va traslladar el suport i l'agraïment en nom de Soraya Sáenz de Santamaría al sindicat Manos Limpias per la seva tasca a favor de la unitat d'Espanya. "Ens va dir que la vicepresidenta estava encantada perquè hi havia coses que el govern no podia fer com la part penal", rebla.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)