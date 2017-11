El procés català també centra el debat a l'Assemblea de Madrid

Aquesta notícia es va publicar originalment el 07/09/2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

La preocupació espanyola entorn al procés sobiranista de Catalunya creix a mida que s'acosta el nou de novembre. Tan és així que "l'ofensiva secessionista" ha centrat bona part del debat de política general que s'ha portat a terme entre dijous i divendres a l'Assemblea de Madrid. La cambra ha aprovat per àmplia majoria una proposta de resolució presentada pel Partit Popular per expressar el seu rebuig a "qualsevol desafiament independentista" i per mostrar "el seu compromís amb la Constitució, la unitat d'Espanya i la sobirania nacional". La iniciativa ha rebut el suport de socialistes i d'UPyD però no d'Izquierda Unida.Durant la jornada de dijous, el president madrileny, Ignacio González, va assegurar que a la Comunitat "no hi caben les reivindicacions identitàries", i que Madrid només es pot concebre com "una part d'un gran projecte nacional". És per això que va apel·lar a l'article dos de la Constitució, que fa referència a la "indissoluble unitat de la nació espanyola", i va expressar la necessitat de defensar "el dret de tots els ciutadans a una Espanya unida".Malgrat defensar el canvi constitucional en un sentit federal, el grup socialista va acabar votant a favor de la iniciativa del Partit Popular. El líder del PSM, Tomás Gómez, va expressar la seva aposta per "la unitat d'Espanya des de l'enteniment, la convivència, el diàleg i la concòrdia", i va rebutjar qualsevol tipus de "radicalisme i d'enfrontament". Gómez va acusar González d'ocultar els seus fracassos "embolicant-se en la bandera espanyola", i va acabar traient pit davant el seu adversari: "El meu partit, el PSOE, és l'únic que queda dels del pacte constitucional".El rebuig d'UPyD cap a tot aquell que no comparteixi la seva concepció territorial de l'Estat és indubtable. De fet, un dels pilars fonamentals de la formació magenta és la ferma oposició al nacionalisme català i basc. Per aquest motiu, no van posar cap entrebanc alhora de donar suport a la proposta de resolució presentada pels populars madrilenys contra el procés català durant el debat de política general a l'Assemblea de Madrid.Izquierda Unida va ser l'únic grup de la cambra que no va votar a favor. Durant el debat, el seu portaveu, Gregorio Gordo, va expressar el compromís de la formació amb el dret a decidir però no amb la "segregació de Catalunya".L'extrema dreta protestarà l'11 de setembre davant Blanquerna contra "la corrupció separatista"La Falange ha convocat una concentració el pròxim 11 de setembre a les set de la tarda davant el centre cultural Blanquerna, seu de la Generalitat a Madrid, per protestar contra "la corrupció separatista". A l'acte assistiran les diferents organitzacions d'extrema dreta que formen part de la iniciativa unitària La Espanya en Marcha. "Han de tenir clar que el desafiament rupturista no els sortirà gratis, i que el falangistes ho donarem tot davant l'aberració separatista del nou de novembre", afirma la Falange en un comunicat.

